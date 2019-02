A semana dia-a-dia: Brexit e tarifas entram em fase decisiva

No segundo dia da semana, as atenções continuam centradas nos Estados Unidos. Está agendado o discurso semestral sobre política monetária do presidente da Reserva Federal no Senado. Jerome Powell vai centrar o seu discurso na evolução da economia, o que acontece depois de ter revelado que o banco central será "paciente" no que toca ao ritmo de subidas de juros.

Terça-feira

No plano nacional, a semana continuará a ser marcada pela publicação das contas do último trimestre do ano passado. Para esta terça-feira, estão agendados os resultados da Corticeira Amorim. Na quarta-feira, será a vez da Jerónimo Martins e da EDP Renováveis. E, um dia depois, serão conhecidos os números da Impresa e da Pharol.



Quarta-feira Trump e Kim Jong encontram-se



A semana será também marcada pelo encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un. Será o segundo encontro entre os dois países e vai decorrer até quinta-feira, 28 de fevereiro.



Quarta-feira Nova votação no Reino Unido



A primeira-ministra britânica, Theresa May, comprometeu-se a apresentar um acordo sobre a saída da União Europeia revisto até 26 de fevereiro. E este será levado a votação na Câmara dos Comuns no dia seguinte, isto é, a 27 de fevereiro. Caso contrário, May prometeu que os deputados teriam a possibilidade de decidir como e o que fazer do Brexit. A data de saída, 29 de março, aproxima-se a passos largos.



Quinta-feira PIB dos EUA abranda no final de 2018





Dois dias depois do discurso de Powell no Senado, será divulgado o produto interno bruto (PIB), dos EUA, no quarto trimestre. A publicação deste indicador foi adiada devido à paralisação do governo, entre o final do ano passado e o mês de janeiro. Os economistas ouvidos pela agência Bloomberg projetam um crescimento de 2,5%, o que representa um abrandamento face à expansão de 3,4% registada anteriormente.





Sexta-feira