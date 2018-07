A semana dia-a-dia: Minutas da Fed e desemprego marcam semana

A Reserva Federal publica, esta semana, as minutas da última reunião, onde voltou a aumentar a taxa de juro. Serão ainda conhecidos vários indicadores relativos ao emprego do outro lado do Atlântico.

Segunda-feira Membros do BCE em Helsínquia

A semana arranca com um encontro do Banco Central Europeu (BCE), em Helsínquia. Na segunda-feira, Peter Praet, membro do banco central, discursa num painel organizado pelo Banco da Finlândia. No mesmo dia, serão ainda conhecidos indicadores económicos relevantes, como é o caso da taxa de desemprego, na Zona Euro, em Maio. A estimativa dos economistas consultados pela Bloomberg é de que esta taxa se mantenha nos 8,5%.





Terça-feira Indicadores dos EUA e Zona Euro em destaque





No segundo dia útil da semana, as atenções dos investidores voltam-se para os indicadores das principais economias do mundo. Será conhecida a evolução das encomendas à indústria, relativa a Maio. As previsões dos economistas apontam para que estas se tenham mantido inalteradas, depois da queda -0,08% registada no mês anterior. Deste lado do Atlântico, está prevista a publicação das vendas a retalho, referentes a Maio. Terão avançado 0,1%, prevêem os economistas. Terça-feira FAO divulga "oultook"

A Food and Agriculture Organization (FAO), um organismo da ONU, num relatório elaborado em conjunto com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulga, esta terça-feira, o seu "outlook" anual sobre bens agrícolas.





Quarta-feira Bolsas americanas encerradas