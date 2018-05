A semana dia-a-dia: Resultados e minutas da Fed marcam agenda

A penúltima semana de Maio será marcada pela divulgação das minutas da última reunião da Reserva Federal. Em Lisboa, a Sonae Capital publica as contas do primeiro trimestre.

Segunda-feira Membros da Fed discursam

A semana arranca com o discurso de vários membros da Reserva Federal dos Estados Unidos, em eventos diferentes. O presidente da Fed de Filadélfia, Patrick Harker, estará presente num seminário financeiro em Nova Iorque. Já o presidente da Fed de Atlanta, Raphael Bostic, conduz o Atlanta Economics Club e o presidente da Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, discursa no Michigan. Palavras que os investidores vão seguir com atenção.





Terça-feira Mais negociações sobre o Brexit





Começa, esta terça-feira, em Bruxelas mais uma ronda de negociações relativa à saída do Reino Unido da União Europeia. Em Junho, decorre a cimeira onde este será um dos principais temas. Uma das questões a resolver antes deste encontro do próximo mês refere-se à fronteira com a Irlanda. No mesmo dia, também em Bruxelas, Mark Zuckerberg, presidente-executivo do Facebook, é ouvido no Parlamento Europeu sobre o caso que envolveu uso indevido de informação dos seus utilizadores. Terça-feira Resultados continuam na bolsa nacional

Arrancou, em meados de Abril, a época de apresentação de resultados do primeiro trimestre. E, nas últimas semanas, várias empresas têm prestado contas ao mercado. Esta semana, será a vez da Sonae Capital, na terça-feira, divulgar as contas dos primeiros três meses do ano. Fora do PSI-20, a Glintt revela os seus resultados na sexta-feira.



Quarta-feira Fed publica minutas da última reunião