Índice madrileno foi o mais penalizado na Europa As principais praças da Europa Ocidental registaram na sexta-feira a maior subida do último mês, depois de se ter alcançado um governo político em Itália que acabou com o impasse que durava há três meses. No entanto, as quedas anteriores ditaram saldos semanais negativos no Velho Continente, tendo a a bolsa espanhola sido a mais penalizada, com o Ibex 35 a ceder 2,17% no acumulado de segunda a sexta-feira.

PSI-20 cai mais de 1,5% na semana O índice de referência nacional cedeu 1,66% no cômputo da semana, reduzindo para 2,39% a sua subida no acumulado do ano. A praça lisboeta foi penalizada pela instabilidade política em Itália e Espanha, que só na sexta-feira se apaziguou. As maiores quedas couberam à F. Ramada e à Sonae Capital, com o papel (Altri, Semapa e Navigator) a travar maiores descidas.

F. Ramada afunda quase 20% A F. Ramada teve, de longe, o pior desempenho da semana no PSI-20, a mergulhar 19,35%. A cotada arrancou a semana a cair 17,74%, devido ao facto de ter entrado em ex-dividendo, uma vez que começava a distribuir na quarta-feira a remuneração accionista referente às contas de 2017. Do lado oposto, a Altri somou 2,99% no agregado da semana, apesar da queda igualmente de 2,99% na segunda-feira, dia em que as suas acções descontaram o valor do dividendo a pagar dois dias depois.

Dixons Carphone penaliza desempenho do Stoxx600 A Dixons Carphone foi a cotada que mais penalizou esta semana o índice de referência europeu Stoxx600, ao cair 18,59%, pressionada pelo anúncio de que vai encerrar 92 lojas. A empresa britânica de electrónica de consumo também estimou uma queda dos lucros no próximo ano, o que penalizou ainda mais os títulos. Do lado contrário, as acções da SES, proprietária e operadora de satélites de telecomunicações sediada no Luxemburgo, subiram 11,89% entre segunda e sexta-feira, tendo sido a cotada com melhor desempenho no Stoxx600 à conta de “upgrades” nas recomendações por parte de duas casas de investimento.

General Motors anima S&P 500 A fabricante automóvel norte-americana General Motors (GM) avançou 11,25% esta semana, tendo sido a cotada do Standard & Poor’s 500 que mais subiu, contribuindo para o ganho agregado de 0,38% do índice – numa semana que foi mais curta, já que na segunda-feira as bolsas estiveram encerradas para comemoração do Memorial Day. A GM foi sobretudo impulsionada pelo anúncio do japonês SoftBank de um investimento no valor de 2,25 mil milhões de dólares na sua unidade de automóveis de condução autónoma.

Dólar regista semana de quedas A nota verde desvalorizou esta semana face às suas principais congéneres, nomeadamente o euro, a libra e o iene, num contexto de novos receios de uma guerra comercial e de um recrudescer das tensões geopolíticas. Na sexta-feira, o dólar ganhou força, impulsionado pelos bons resultados do mercado de trabalho nos EUA, que deram conta de uma descida da taxa de desemprego em Maio para mínimos de 18 anos, mas esse ímpeto não foi suficiente para colocar a moeda norte-americana em terreno positivo no cômputo da semana.

Petróleo cai com perspectiva de mais oferta As cotações do crude cederam algum terreno nos principais mercados internacionais, com o volume da produção americana a ofuscar o anúncio de uma queda das reservas de crude no país. Além disso, mantêm-se os receios de um corte da oferta por parte da OPEP e dos seus aliados que integram o programa de redução das exportações, como a Rússia. No entanto, o petróleo mantém-se em níveis sustentadamente acima dos 70 dólares e as cotações do Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – recuaram apenas 0,07% na semana para 76,39 dólares por barril.