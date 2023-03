A semana em oito gráficos: banca arrasta bolsas para o vermelho

Os mercados viveram uma semana de grande pressão, com a banca no centro das preocupações, tanto na Europa, como nos Estados Unidos. Bolsas saíram penalizadas, com investidores a procurarem ativos mais seguros. Obrigações e ouro estiveram entre as escolhas de eleição.

Maré vermelha nas bolsas Os principais índices bolsistas, com exceção do S&P 500 viveram uma semana de perdas. O Stoxx 600, referência para a Europa, afundou perto de 4%, pressionado pelo setor da banca, que acabou por ser contagiado pela incerteza em torno do Credit Suisse. Os principais índices bolsistas, com exceção do S&P 500 viveram uma semana de perdas. O Stoxx 600, referência para a Europa, afundou perto de 4%, pressionado pelo setor da banca, que acabou por ser contagiado pela incerteza em torno do Credit Suisse. PSI não escapa à banca e afunda 5% Os receios com o setor da banca levaram os investidores a fugir dos ativos de risco e o índice nacional não foi exceção. O PSI acabou a semana com uma queda de 5%, tendo fechado nos 5.724,12 pontos, e já só ganha 0,08% desde o início do ano. Os receios com o setor da banca levaram os investidores a fugir dos ativos de risco e o índice nacional não foi exceção. O PSI acabou a semana com uma queda de 5%, tendo fechado nos 5.724,12 pontos, e já só ganha 0,08% desde o início do ano. Retalhista tenta, mas não salva PSI O BCP liderou as quedas e praticamente todas as restantes cotadas seguiram o exemplo, tendo a Jerónimo Martins sido a única a fechar com ganhos. A retalhista conseguiu valorizar perto de 2%, antes de apresentar as suas contas anuais na próxima terça-feira. O BCP liderou as quedas e praticamente todas as restantes cotadas seguiram o exemplo, tendo a Jerónimo Martins sido a única a fechar com ganhos. A retalhista conseguiu valorizar perto de 2%, antes de apresentar as suas contas anuais na próxima terça-feira. Credit suisse lança caos no Stoxx 600 O banco suíço tombou mais de 25% no acumulado da semana, sendo a cotada que mais desvalorizou. A queda da empresa começou quando o principal investidor recusou injetar mais dinheiro na instituição, tendo as ações chegado a cair para mínimos históricos. O banco suíço tombou mais de 25% no acumulado da semana, sendo a cotada que mais desvalorizou. A queda da empresa começou quando o principal investidor recusou injetar mais dinheiro na instituição, tendo as ações chegado a cair para mínimos históricos. First Republic pressiona S&P 500 O First Republic Bank perdeu mais de 69%, acabando por ser prejudicado pelo colapso de de outras instituições bancárias no país. As perdas amenizaram após ter sido noticiado que os grandes bancos e o governo norte-americano estavam a preparar o resgate da instituição. O First Republic Bank perdeu mais de 69%, acabando por ser prejudicado pelo colapso de de outras instituições bancárias no país. As perdas amenizaram após ter sido noticiado que os grandes bancos e o governo norte-americano estavam a preparar o resgate da instituição. Euro sobe face ao dólar em semana de BCE O euro avançou ligeiramente face à divisa norte-americana, impulsionado por um novo aumento das taxas de juro por parte do BCE. Já o dólar valorizou mais de 2% relativamente ao iene, com as apostas de que a Fed irá anunciar um novo aumento na próxima semana a dar força à moeda. O euro avançou ligeiramente face à divisa norte-americana, impulsionado por um novo aumento das taxas de juro por parte do BCE. Já o dólar valorizou mais de 2% relativamente ao iene, com as apostas de que a Fed irá anunciar um novo aumento na próxima semana a dar força à moeda. Petróleo com pior queda semanal num ano As preocupações com a robustez do sistema financeiros levaram o petróleo a registar a pior queda semanal em quase um ano. Já o ouro brilhou, com uma subida de mais de 5%, em parte devido ao seu estatuto de ativo-refúgio. As preocupações com a robustez do sistema financeiros levaram o petróleo a registar a pior queda semanal em quase um ano. Já o ouro brilhou, com uma subida de mais de 5%, em parte devido ao seu estatuto de ativo-refúgio. Fuga para obrigações alivia juros Os juros das dívidas soberanas recuaram na Zona Euro e também nos EIA, numa semana em que os investidores apostaram mais nas obrigações. A dívida portuguesa foi das que mais aliviou, com os juros a cederem 35 pontos base para os 3,034%. Os juros das dívidas soberanas recuaram na Zona Euro e também nos EIA, numa semana em que os investidores apostaram mais nas obrigações. A dívida portuguesa foi das que mais aliviou, com os juros a cederem 35 pontos base para os 3,034%. Ver o primeiro Ver o último Negócios jng@negocios.pt 09:30









