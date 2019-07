A semana em oito gráficos: banca pressiona bolsas europeias mas Fed trava perdas

As bolsas europeias oscilaram entre ganhos e perdas esta semana, com a tendência maioritária a ser de queda mas sem descidas expressivas. Já os juros da dívida portuguesa a 10 anos aliviaram nas cinco sessões da semana, ao passo que o petróleo afundou com o aumento dos inventários nos EUA e os receios de desaceleração económica mundial.