Os juros da dívida italiana tiveram uma subida expressiva depois de ter estalado outra crise no governo de coligação Liga-5 Estrelas que vai levar o país a eleições antecipadas. O movimento de refúgio dos investidores no mercado obrigacionista contribuiu para a descida generalizada das "yields" na Zona Euro, incluindo de Itália, porém a crise aberta entre Salvini e Di Maio "apagou" esse alívio. Já a taxa de juro da dívida portuguesa a 10 anos chegou a recuar para novos mínimos de sempre abaixo dos 0,2% para terminar a semana a subir por contágio da crise transalpina.

O preço do petróleo sofreu novo rombo esta semana, a terceira consecutiva em que desvalorizou. Na segunda-feira, o Brent chegou mesmo a negociar em mínimos de janeiro. A perspetiva de diminuição da procura pela matéria-prima num contexto de arrefecimento económico e de acentuar da tensão EUA-China colocam o preço do crude sob pressão.

A libra depreciou 1,61% contra o euro na semana, sendo que na sexta-feira a divisa britânica transacionou nos mercados cambiais em mínimos de janeiro de 2017 face ao dólar e no valor mais baixo face à moeda única europeia desde agosto de 2017. A moeda do Reino Unido é prejudicada pela abordagem do novo primeiro-ministro, Boris Johnson, que admite uma saída desordenada do bloco europeu impreterivelmente a 31 de outubro. O PIB britânico contraiu no segundo trimestre pela primeira vez desde 2012.

Com uma desvalorização de quase 34,5% na semana, a DXC Technology foi a cotada que mais penalizou o índice norte-americnao Standard & Poor’s 500 depois de ter reportado uma quebra na margem de lucros e de o resultado líquido ajustado no primeiro trimestre do ano fiscal 2020 ter recuado de 1,93 dólares por ação para 1,74 dólares.

A gigante farmacêutica alemã foi a cotada com melhor desempenho numa semana que terminou com a notícia de que a cotada pretende pôr fim à sequência de derrotas judiciais nos EUA devido ao herbicida Roundup que, alegadamente, é cancerígeno, com o pagamento de 8 mil milhões de dólares. Já a NMC Health teve a pior performance depois de o hedge fund Muddy Waters ter divulgado um relatório penalizador para a empresa.

Foi mais uma semana de pessimismo nas bolsas europeias. Logo na segunda-feira, a abertura de uma frente cambial na disputa comercial EUA-China provocou conturbações. Seguiram-se mais sinais a apontar para o abrandamento da economia global, com diversos analistas a temerem um período de contração económica no horizonte. O britânico Footsie registou a maior desvalorização perante o reforço das possibilidades de um Brexit sem acordo e com a contração económica verificada no segundo trimestre.

A escalada da tensão entre os Estados Unidos e a China continua a fustigar os mercados acionistas e outros ativos, como o petróleo, atirando os investidores para a dívida soberana, algumas moedas e matérias-primas como o ouro.

A guerra comercial conheceu esta semana um novo capítulo, com os investidores assustados com o facto de a China ter deixado o yuan desvalorizar para uma marca que não conhecia há 11 anos (7 yuans por cada dólar). Wall Street arrancou a semana a marcar as perdas mais fortes do ano, mas posteriormente recuperou algum terreno já que o Banco Popular da China fez o caminho inverso nas últimas sessões, ao permitir a valorização da moeda chinesa.

Ainda assim o saldo nos mercados acionistas é negativo, já que a pressionar os mercados persistem os sinais mais fortes de que no horizonte estará uma recessão à escala global. Estes receios avolumam-se com os fracos indicadores que estão a ser divulgados em diversas geografias, mas também pelos sinais dos próprios mercados, com destaque para a curva das yields da dívida pública norte-americana.

A Bolsa de Lisboa acompanhou este movimento negativo, tendo sido pressionada sobretudo pelo BCP, que completou esta semana o ciclo de quedas mais pronunciado de sempre (11 dias seguidos no vermelho).

A maior turbulência nos mercados atirou os investidores para ativos como a dívida soberana (as yields estão atingiram mínimos históricos em vários países) e o ouro (atingiu máximos de seis anos acima dos 1.500 dólares).

No mercado cambial o yuan foi o destaque da semana, mas a libra também continua em evidência, pois atingiu mínimos de dois anos e está cada vez mais perto da paridade face ao euro. Já o petróleo perdeu terreno pela terceira semana seguida e continua a ser vítima das perspetivas de redução da procura devido à travagem das economias mundiais. A queda não foi mais intensa porque a Arábia Saudita anunciou que vai tomar medidas para contrariar a tendência negativa das cotações.