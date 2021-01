A semana em oito gráficos: Biden leva Wall Street a máximos e EDPR continua a brilhar

A interferência política ditou o cancelamento da oferta do grupo canadiano Alimentation Couche-Tard sofre o Carrefour, levando as ações da cadeia de supermercados francesa a perder mais de 10% na semana. As outras quedas de dois dígitos entre as cotadas do Stoxx600 estão relacionadas com o agravamento da pandemia na Europa. O operador turístico Tui e a gestora de centros comerciais Klepierre também caíram acima de 10%.