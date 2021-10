A semana em oito gráficos: bolsa portuguesa em grande e prata em destaque

A bolsa portuguesa continua a destacar-se pelos melhores motivos: liderou os ganhos na Europa e somou a quinta semana consecutiva com saldo positivo, a melhor série desde o início do ano. Nas matérias-primas, a prata destacou-se com a ajuda do recuo do dólar.

Bolsa portuguesa lidera ganhos O principal índice da bolsa portuguesa foi o que mais subiu na semana, avançando 2%. A praça de Lisboa destoou das quedas de outros mercados da Europa, como Madrid, Londres ou Frankfurt, penalizados pelo mau desempenho de cotadas tecnológicas e do turismo e viagens. O principal índice da bolsa portuguesa foi o que mais subiu na semana, avançando 2%. A praça de Lisboa destoou das quedas de outros mercados da Europa, como Madrid, Londres ou Frankfurt, penalizados pelo mau desempenho de cotadas tecnológicas e do turismo e viagens. PSI-20 soma ganhos há já cinco semanas O PSI-20 somou a quinta semana consecutiva de ganhos, a mais longa série desde o início do ano, quando encadeou 10 semanas com saldo positivo entre novembro de 2020 e 8 de janeiro. Os bons ventos levam, aliás a que o índice se encontre em máximos de maio de 2018. O PSI-20 somou a quinta semana consecutiva de ganhos, a mais longa série desde o início do ano, quando encadeou 10 semanas com saldo positivo entre novembro de 2020 e 8 de janeiro. Os bons ventos levam, aliás a que o índice se encontre em máximos de maio de 2018. Grupo EDP dá energia ao PSI-20 As duas cotadas do Grupo EDP lideraram os ganhos no PSI-20 esta semana. A EDPR escalou mais de 8% e a casa-mãe subiu 5,57%. A elétrica anunciou planos para um investimento de mais de 15 mil milhões de euros no Reino Unido até 2030 e a venda de ativos no Brasil. As duas cotadas do Grupo EDP lideraram os ganhos no PSI-20 esta semana. A EDPR escalou mais de 8% e a casa-mãe subiu 5,57%. A elétrica anunciou planos para um investimento de mais de 15 mil milhões de euros no Reino Unido até 2030 e a venda de ativos no Brasil. Chips dão brilho à francesa SOITEC A francesa SOITEC, fabricante de semicondutores, disparou mais de 12% na semana após ter apresentado resultados acima do esperado. Já pela negativa destacaram-se as cotadas de viagens e turismo. A companhia aérea IAG afundou quase 15%, enquanto a TUI e a Carnival sofreram quedas em torno dos 10%, numa altura em que o setor continua a demorar na retoma. A francesa SOITEC, fabricante de semicondutores, disparou mais de 12% na semana após ter apresentado resultados acima do esperado. Já pela negativa destacaram-se as cotadas de viagens e turismo. A companhia aérea IAG afundou quase 15%, enquanto a TUI e a Carnival sofreram quedas em torno dos 10%, numa altura em que o setor continua a demorar na retoma. Piscinas em alta, IBM e INTEL afundam A Pool, fornecedora de materiais para piscinas, escalou mais de 12% na semana após ter superado as expectativas dos analistas quer em lucros quer em faturação. Já as tecnológicas IBM e Intel desiludiram nas contas e estão entre as cotadas com maiores quedas na semana, com a IBM a ser mesmo a pior. A Pool, fornecedora de materiais para piscinas, escalou mais de 12% na semana após ter superado as expectativas dos analistas quer em lucros quer em faturação. Já as tecnológicas IBM e Intel desiludiram nas contas e estão entre as cotadas com maiores quedas na semana, com a IBM a ser mesmo a pior. Indústria anima euro e pressiona dólar O euro avançou face às principais divisas internacionais, nomeadamente o dólar, libra e iene, numa semana em que os dados do setor industrial na Europa foram positivos. Já nos EUA, a produção industrial desiludiu, penalizando a “nota verde” perante a moeda única europeia. O euro avançou face às principais divisas internacionais, nomeadamente o dólar, libra e iene, numa semana em que os dados do setor industrial na Europa foram positivos. Já nos EUA, a produção industrial desiludiu, penalizando a “nota verde” perante a moeda única europeia. Prata ofusca ouro à boleia do dólar O preço da prata subiu 4% na semana, beneficiando do dólar mais fraco. Também o ouro aproveitou o recuo da divisa em que é expressa a cotação para ganhar 1%. Na energia, o Brent recuou ligeiramente, enquanto o WTI soma a nona semana de ganhos, a mais longa série em seis anos. O preço da prata subiu 4% na semana, beneficiando do dólar mais fraco. Também o ouro aproveitou o recuo da divisa em que é expressa a cotação para ganhar 1%. Na energia, o Brent recuou ligeiramente, enquanto o WTI soma a nona semana de ganhos, a mais longa série em seis anos. Juros agravam-se à espera do “tapering” As yields das obrigações soberanas a 10 anos agravaram-se esta semana com os investidores a preferirem as ações e já a precaverem-se para o início da retirada de estímulos quer pela Reserva Federal (Fed) dos EUA quer para um abrandamento por parte do BCE, que reúne na próxima semana. As yields das obrigações soberanas a 10 anos agravaram-se esta semana com os investidores a preferirem as ações e já a precaverem-se para o início da retirada de estímulos quer pela Reserva Federal (Fed) dos EUA quer para um abrandamento por parte do BCE, que reúne na próxima semana. Ver o primeiro Ver o último Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 09:30







