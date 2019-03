As bolsas fecharam a semana com quedas. A mais expressiva foi a de S&P500, que perdeu mais de 2,5%, mas as descidas foram transversais. O Stoxx600 recuou quase 1% e o PSI-20 ultrapassou a fasquia de 1%. Em todos os casos foram as descidas mais pronunciadas desde a semana terminada a 21 de dezembro, um período marcado pelo "sell off" nos mercados.

As quedas são justificadas pelos receios dos investidores sobre o abrandamento da economia mundial. Primeira foi a China a rever em baixo as suas estimativas para a evolução do PIB, seguiu-se a OCDE, que cortou as previsões de crescimento, o BCE, que além de estar mais cauteloso sobre a economia, decidiu manter os juros baixos por mais tempo e lançar um novo programa de financiamento da banca. E terminou com indicadores que acentuam os receios de abrandamento das economias alemã e americana.