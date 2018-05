A semana em oito gráficos: Bolsas com semana de ganhos acentuados

Semana de ganhos acentuados nas bolsa Foi a melhora semana dos últimos meses para as bolsas. O melhor desempenho foi o do S&P500, com um ganho superior a 2%, o que correspondeu à melhor semana desde Março. Na bolsa nacional, o cenário foi semelhante com o índice a registar a melhor semana desde Fevereiro. Já no Stox600 a subida foi mais moderada, mas completou um ciclo de sete semanas de ganhos, o que já não acontecia há mais de três anos.

PSI-20 com a melhor semana desde Fevereiro O principal índice da bolsa nacional subiu mais de 2% esta semana, registando assim o melhor desempenho semanal desde Fevereiro e elevando o PSI-20 para máximos de três meses.

Lucros dão ganho de 8,5% ao BCP A semana foi de ganhos generalizados entre as cotadas do PSI-20. Houve apenas quatro cotadas que contrariaram a tendência. A estrela da semana foi o BCP, com os investidores a reflectirem a melhoria dos resultados no primeiro trimestre. O banco liderado por Nuno Amado revelou ainda que a expectativa é que volte a distribuir dividendos em 2019. Do lado oposto esteve a Jerónimo Martins, numa semana em que as acções descontaram o dividendo de 61,3 cêntimos por acção.

Resultados continuam a marcar o passo na Europa As maiores subidas e as maiores quedas das cotadas europeias desta semana estiveram relacionadas com resultados apresentados. A estrela do Stoxx600 foi a britânica ITV, uma rede de televisão do Reino Unido, que prevê um aumento de receitas de publicidade online de 15%, o que animou a negociação. Do lado oposto esteve a também britânica TC ICAP, depois da intermediária financeira ter reportado as receitas do primeiro trimestre.

Symantec, fabricante do anti-vírus Norton afundou, depois de ter cortado as previsões de resultados e anunciado que está a conduzir uma investigação interna na sequência de denúncias efectuadas por um antigo trabalhador. Do lado oposto esteve a TripAdvisor, a beneficiar dos resultados apresentados, cujos números superaram as estimativas dos analistas.

Euro em mínimos do Natal O actual contexto de subidas de juros nos EUA e manutenção da política monetária na Zona Euro continua a pressionar o euro, que tem negociado em mínimos de 25 de Dezembro. A queda só abrandou depois de ter sido divulgada a taxa de inflação nos EUA, com a subida do índice de preços no consumidor a ter ficado aquém do esperado, o que atenuou os receios em torno do acelerar da subida de juros por parte da Fed.

Petróleo em máximos de 2014 Os receios em torno de sanções dos EUA ao Irão continuam a impulsionar o petróleo, que chegou a tocar nos 78 dólares por barril, em Londres, algo que não acontecia desde 2014. O Bank of America prevê mesmo que o preço desta matéria-prima possa voltar a negociar em torno dos 100 dólares por barril em 2019. Esta subida, apesar de mais pronunciada, não foi única entre as matérias-primas, com as questões geopolíticas a continuarem na agenda.