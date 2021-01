O forte avanço da pandemia um pouco por todo o mundo não travou o otimismo dos investidores no arranque de 2021. O avanço do plano de vacinação e a conquista do Senado pelos democratas acelerou a expectativa de que a recuperação da economia vai ganhar força e que vão ser introduzidos estímulos orçamentais mais robustos nos Estados Unidos. O Stoxx600 avançou mais de 3% em cinco sessões, o que representa o melhor arranque de ano desde 2009.





A praça portuguesa conseguiu um dos melhores desempenhos na Europa, com um avanço acima de 7%, com a bolsa de Londres a destacar-se com uma subida de mais de 6% ainda a beneficiar com o acordo para o pós-Brexit. Em Wall Street os índices estão em máximos históricos, mas os ganhos foram mais modestos, uma vez que a "onda azul" no Congresso dos EUA pode trazer dissabores regulatórios para o setor tecnológico.