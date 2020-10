A semana em oito gráficos: Bolsas, dólar e obrigações recuam com investidores focados nos estímulos

A pandemia continua a beneficiar a Netflix, com a plataforma de streaming a alcançar um aumento de 73% nos lucros nos primeiros nove meses do ano. Mas os investidores não gostaram de saber que a empresa angariou "apenas" 2,2 milhões de novos subscritores no terceiro trimestre, levando as ações a afundarem mais de 9% esta semana, o que representa um dos piores desempenhos entre as cotadas do S&P500.