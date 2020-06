A semana em oito gráficos: Bolsas e petróleo afundam com regresso do medo

O sentimento dos investidores mudou esta semana, com os alertas sobre a dimensão da recessão económica e os receios com uma segunda vaga de covid-19 a anularem o otimismo que reinou durante as semanas anteriores. Regressou assim o medo com o impacto da pandemia, o que levou as bolsas a sofrerem quedas acentuadas. O petróleo e o euro interromperam ciclos de ganhos e os investidores voltaram a procurar abrigo nas obrigações alemãs.