No mercado cambial esta foi a semana da libra, que transacionou em máximos de abril de 2018 face ao dólar e no nível mais elevado de março de 2020 contra o euro. A moeda britânica aproveitou a debilidade do dólar, que foi pressionado pelas declarações do presidente da Fed sobre a manutenção dos estímulos, mas também o avanço do Reino Unido na vacinação contra a covid-19 e a redução de expectativas sobre taxas de juro negativas por parte do Banco de Inglaterra.