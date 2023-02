A semana em oito gráficos: Bolsas europeias avançam e cobre reluz

A farmacêutica norte-americana ganhou mais de 15% na semana, bem mais do que a segunda classificada no pódio semanal, a Ecolab, que apontou uma subida superior a 10%. A West Pharmaceutical Services beneficiou da demonstração de contas do ano passado, registando um lucro superior ao esperado pelos analistas. Apesar de ter registado um declínio nas vendas face a 2021, de 3%, este valor foi acima do esperado pelo mercado, o que deu força a este título.