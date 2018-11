A semana em oito gráficos: Bolsas europeias com melhor semana desde Dezembro de 2016

Bolsas europeias registam melhor semana em quase dois anos As bolsas do Velho Continente encerraram em alta esta sexta-feira, 2 de Novembro, pela quinta sessão consecutiva, fechando a sua melhor semana desde Dezembro de 2016. A motivar o optimismo dos investidores na última sessão esteve a notícia, avançada pela Bloomberg, de que Donald Trump pediu à sua equipa que elaborasse um esboço de um acordo comercial com a China. A notícia, que aumentou as expectativas do mercado em torno de um entendimento entre as duas maiores economias do mundo, beneficiou sobretudo o sector automóvel, o principal responsável pela subida das bolsas europeias.

PSI-20 avança 1,11% na semana O índice de referência nacional somou 1,11% no cômputo da semana, reduzindo para 7,58% a sua perda no acumulado do ano. Apesar das quedas de sexta-feira, a praça lisboeta conseguiu um saldo semanal positivo, sustentada sobretudo pelo BCP, que disparou 11,84% à conta das boas perspectivas para as suas contas dos primeiros nove meses do ano, que serão apresentadas a 8 de Novembro.

BCP lidera subidas na praça lisboeta O BCP fechou a subir em todas as sessões da semana. As acções do banco liderado por Miguel Maya somaram 1,21% para 24,28 cêntimos na sexta-feira, elevando para quase 12% a valorização acumulada esta semana, a beneficiarem das estimativas do BPI para os lucros dos primeiros nove meses.

Argenx sustenta bom desempenho do Stoxx600 A biotecnológica holandesa Argenx foi a cotada do índice de referência europeu Stoxx600 que mais subiu esta semana, ao somar 30,69%. A cotada foi impulsionada pelo optimismo para o sector dos cuidados de saúde, depois de dois analistas terem revisto em alta as recomendações desta empresa e da Syros Pharmaceuticals.

Red Hat ganha com compra da IBM O anúncio de um acordo celebrado pela IBM para comprar a empresa de software de computação na nuvem Red Hat, por 34 mil milhões de dólares, levou esta cotada a disparar em bolsa. Com uma escalada de 47,62%, foi o título do Standard & Poor’s 500 que mais valorizou, contribuindo para o ganho agregado de 2,05% do índice esta semana.

Dólar avança com bons dados dos salários A nota verde negociou em alta na sexta-feira, face às principais congéneres, impulsionada pelo aumento acima do esperado dos salários nos EUA em Outubro. Em relação à moeda única europeia, esta sofreu a pressão adicional de um relatório que diz que o Banco Central Europeu está a pensar numa nova ronda de empréstimos de longo prazo e também a pressão dos comentários de Olli Rehn, membro do Conselho de Governadores do BCE, que aludiu à necessidade se manter um apoio monetário. O euro acabou assim por ceder 0,18% no cômputo semanal face à moeda americana, a negociar nos 1,1383 dólares.

Petróleo cede com aumento das reservas nos EUA As cotações do "ouro negro" têm estado a negociar em terreno negativo nos principais mercados internacionais, pressionadas sobretudo pelo aumento das reservas de crude nos Estados Unidos e pelos receios de abrandamento do crescimento mundial. O petróleo está perto de entrar em "bear market" (os preços descem 16% desde o pico atingido em Outubro). No acumulado desta semana, o WTI em Nova Iorque e o Brent em Londres cederam mais de 6%, naquele que foi o pior desempenho semanal desde Fevereiro.