A semana em oito gráficos: Bolsas europeias em máximos de quatro meses com empurrão da China e dos EUA

EUA e China dão semana de ganhos generalizados na Europa As principais bolsas do Velho Continente tiveram um saldo semanal positivo, com destaque para o índice alemão Dax e o índice de referência europeu Stoxx 600 – que na sexta-feira se fixou em máximos de outubro do ano passado. A ajudar à tendência esteve o andamento positivo da nova ronda de negociações entre os Estados Unidos e a China com vista a um acordo comercial.

PSI-20 sobe 1% na semana O índice de referência nacional avançou 1% no cômputo da semana, elevando para 8,59% a sua valorização no acumulado do ano. Depois de duas semanas consecutivas de quedas para o PSI-20, a praça lisboeta regressou assim aos ganhos, animada grandemente pela energia.

Galp foi a cotada que mais valorizou na praça lisboeta A Galp Energia foi a cotada do PSI-20 que mais subiu na semana, com uma valorização acumulada de 7,43%. Também as energéticas EDP e EDP Renováveis se destacaram entre os maiores ganhos semanais. Do lado contrário, a Nos foi a que mais desceu, a perder 3,95%.

Osram com o melhor desempenho do Stoxx600 A companhia de iluminação alemã Osram Licht foi a cotada do índice de referência europeu Stoxx600 que mais terreno ganhou no agregado da semana, a disparar 17,87%. A sustentar a empresa esteve a confirmação de que a Osram manteve conversações com a Bain Capital e o Carlyle Group com vista a uma potencial compra conjunta.

Coty impulsiona S&P 500 A empresa de cosméticos norte-americana Coty, que é proprietária de marcas como O.P.I, Gucci, Wella e GHD, escalou 19,13% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais subiu. A impulsionar esteve o facto de a empresa de investimentos JAB Holding Company ter feito uma oferta de compra de até 150 milhões de ações pelo valor de 11,65 dólares por ação, um prémio de 38% tendo em conta o preço médio ponderado dos últimos 90 dias. Com a transação, a fatia da JAB na empresa pode aumentar de 39% para aproximadamente 60%. A JAB Holdings propôs assim pagar até 1,75 mil milhões de dólares para ter de volta a maioria da Coty, na qual é acionista de longa data.

Dólar com melhor série de subidas em 14 meses A nota verde voltou a valorizar face às principais congéneres. Na quinta-feira cedeu terreno – devido à forte redução das vendas a retalho nos EUA em dezembro, o que sugere uma forte desaceleração da atividade económica do país no final de 2018 – mas na sexta-feira recuperou com o anúncio de que as conversações comerciais entre Washington e Pequim estão a correr bem, o que ajudou a renovar o otimismo na moeda norte-americana. O índice da Bloomberg para o dólar fixou a segunda semana consecutiva de subidas, o que não acontecia desde novembro. Já a moeda única europeia caiu para o nível mais baixo em três meses face ao dólar, a marcar a segunda semana de perdas, debilitada pelas perspetivas sombrias para a economia do bloco do euro.

Petróleo em máximos de 2019 O saldo semanal das cotações do "ouro negro" foi positivo – com a matéria-prima a marcar máximos de 2019 na sexta-feira. O crude esteve a ser animado pelo cumprimento dos cortes de produção acordados no âmbito da OPEP + (membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros aliados, como a Rússia) e também pela expectativa de a Arábia Saudita reduzir a sua produção além do que foi estabelecido. O Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, ganhou mais de 6% na semana e superou os 66 dólares por barril.