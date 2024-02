A semana em oito gráficos: Bolsas mistas ao som de Powell e petróleo com queda de 7%

As bolsas fecharam de forma mista, os juros aliviaram e o dólar ganhou força, com os investidores atentos às reuniões da Fed e do Banco de Inglaterra. O petróleo afundou, com o mercado de olhos postos no eventual fim do conflito entre Israel e o grupo Hamas.

Bolsas mistas com bancos centrais As principais bolsas ocidentais fecharam a semana de forma mista. Os investidores estiveram atentos às reuniões de política monetária da Reserva Federal norte-americana e do Banco de Inglaterra. Ambos os bancos centrais mantiveram os juros diretores inalterados. PSI com quebra mais expressiva A principal montra da bolsa de Lisboa, o PSI, foi o índice com a maior quebra (-0,29%) entre os principais pares europeus, que registaram quedas ligeiras. Entre os pesos pesados, foram as energéticas EDP Renováveis e Galp que mais pressionaram o índice de referência. Morgan Stanley impulsiona Jerónimo Martins A Jerónimo Martins comandou os ganhos do PSI, seguida da Mota-Engil. O Morgan Stanley subiu a recomendação e o preço-alvo da retalhista. Já as ações da construtora foram impulsionadas pelo contrato assinado para a construção do novo hospital de Lisboa Oriental. Ações da Volvo aceleram Num só dia, as ações da Volvo dispararam cerca de 24%, depois de a empresa ter informado que pondera realizar "um ajuste na participação da Volvo Cars na Polestar" e que pode mesmo por passar pela distribuição dos títulos pelos acionistas da fabricante automóvel. Contas da Meta animam ações A dona do Facebook, Instagram e Whatsapp aumentou os lucros anuais em 69%, enquanto as receitas cresceram 16%. A Meta anunciou também um dividendo de 0,5 dólares por ação referente aos resultados do quarto trimestre. Os investidores aplaudiram as contas. Powell afasta cortes de juros em março e dólar sobe O dólar ganhou força contra o euro, depois de o presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, ter afirmado que "não é provável" que haja cortes de juros já em março, como era esperado pelo mercado. Petróleo tomba mais de 7% O petróleo afundou mais de 7%, tanto em Londres como em Nova Iorque, pressionado pelo Médio Oriente. Israel e o Hamas estão em negociações para a suspensão dos bombardeamentos e libertação de reféns, num passo que aproxima as duas partes de um acordo de cessar-fogo. Juros aliviam na Zona Euro e nos EUA Os juros das dívidas soberanas a 10 anos aliviaram na Zona Euro e nos EUA, mas foi do lado de lá do Atlântico que se registou a queda mais expressiva, depois de o banco central norte-americano ter mantido os juros inalterados. Os investidores apontam para cortes das taxas diretoras este ano.









