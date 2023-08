A semana em oito gráficos: Bolsas pintam-se de vermelho e dólar reforça estatuto de refúgio

Com as atenções nos bancos centrais, as bolsas pintaram-se de vermelho e a última sessão anulou os ganhos da semana. A volatilidade reforçou o papel do dólar como refúgio, enquanto as perspetivas de aumento da procura e os cortes na produção deram novamente força ao petróleo.

Lisboa e Madrid escapam às quedas A semana foi negativa para as bolsas europeias, à exceção de Lisboa e Madrid. A possibilidade de as taxas de juro dos bancos centrais permanecerem elevadas durante mais tempo do que era esperado acabou por anular na sessão de sexta-feira os ganhos da semana. A semana foi negativa para as bolsas europeias, à exceção de Lisboa e Madrid. A possibilidade de as taxas de juro dos bancos centrais permanecerem elevadas durante mais tempo do que era esperado acabou por anular na sessão de sexta-feira os ganhos da semana. PSI termina semana volátil com ganhos O principal índice nacional negociou entre altos e baixos ao longo da semana, mas acabou por registar um saldo positivo pela primeira vez em três semanas. As atenções centraram-se na divulgação de indicadores relativamente à subida dos preços nos EUA, que foram mistos. O principal índice nacional negociou entre altos e baixos ao longo da semana, mas acabou por registar um saldo positivo pela primeira vez em três semanas. As atenções centraram-se na divulgação de indicadores relativamente à subida dos preços nos EUA, que foram mistos. EDP e Galp lideram em lisboa A EDP comandou a valorização semanal no PSI, com a Galp também acima dos 2%. A petrolífera beneficiou da subida dos preços do petróleo e do gás natural e chegou a tocar em máximos de fecho de seis meses na quarta-feira ao atingir 12,38 euros por ação. A EDP comandou a valorização semanal no PSI, com a Galp também acima dos 2%. A petrolífera beneficiou da subida dos preços do petróleo e do gás natural e chegou a tocar em máximos de fecho de seis meses na quarta-feira ao atingir 12,38 euros por ação. Resultados dão perdas à abrdn A abrdn caiu quase 15%, depois de ter apresentado resultados referentes ao primeiro semestre do ano. A empresa de serviços financeiros registou uma saída de 4,4 mil milhões de libras, com os clientes a retirarem liquidez dos fundos, devido a um “cenário macro desafiante”. A abrdn caiu quase 15%, depois de ter apresentado resultados referentes ao primeiro semestre do ano. A empresa de serviços financeiros registou uma saída de 4,4 mil milhões de libras, com os clientes a retirarem liquidez dos fundos, devido a um “cenário macro desafiante”. Compra da Tapestry gera dúvidas A Tapestry anunciou na quinta-feira a aquisição da Capri por 8,5 mil milhões de dólares, incluindo 1,7 mil milhões de dívida. A notícia não foi bem recebida pelos investidores e a dona de marcas como a Coach, Kate Spade New York e Stuart Weitzman acabou por perder 16% num só dia. A Tapestry anunciou na quinta-feira a aquisição da Capri por 8,5 mil milhões de dólares, incluindo 1,7 mil milhões de dívida. A notícia não foi bem recebida pelos investidores e a dona de marcas como a Coach, Kate Spade New York e Stuart Weitzman acabou por perder 16% num só dia. Dólar como refúgio penaliza libra e euro O dólar foi a divisa de escolha para os investidores, numa semana em que entrou em cena como ativo-refúgio. A leitura da inflação na quinta-feira levou a cautela durante o resto da semana e apenas o facto de ter acelerado menos do que o esperado acalmou os investidores. O dólar foi a divisa de escolha para os investidores, numa semana em que entrou em cena como ativo-refúgio. A leitura da inflação na quinta-feira levou a cautela durante o resto da semana e apenas o facto de ter acelerado menos do que o esperado acalmou os investidores. Brent soma sétima semana em alta O preço do barril do Brent, referência para as importações europeias, somou a sétima semana de ganhos, depois de ter chegado a tocar máximos do ano. O crude já escalou cerca de 20% desde finais de junho, com os membros da OPEP+ a cortarem ainda mais a oferta. O preço do barril do Brent, referência para as importações europeias, somou a sétima semana de ganhos, depois de ter chegado a tocar máximos do ano. O crude já escalou cerca de 20% desde finais de junho, com os membros da OPEP+ a cortarem ainda mais a oferta. Juros da dívida dos EUA lideram subida Os juros das dívidas soberanas agravaram-se, com os investidores a optarem por outro tipo de ativos-refúgio como o dólar. A “yield” da dívida norte-americana foi a que mais se agravou, depois de o índice de preços no produtor ter subido mais do que o esperado pelos analistas. Os juros das dívidas soberanas agravaram-se, com os investidores a optarem por outro tipo de ativos-refúgio como o dólar. A “yield” da dívida norte-americana foi a que mais se agravou, depois de o índice de preços no produtor ter subido mais do que o esperado pelos analistas. Ver o primeiro Ver o último Diogo Mendo Fernandes diogofernandes@negocios.pt 10:00









bolsas matérias-primas ouro petróleo juros dólar câmbio mercados

