As bolsas norte-americanas e europeias sofreram a maior queda semanal desde finais de outubro. A surpreendente ofensiva coordenada através da rede social Reddit por parte de um conjunto de investidores amadores, contra os hedge funds, veio baralhar o equilíbrio de forças no mercado. Induziu um forte aumento da volatilidade, o que em conjunto com o agravamento da pandemia, atirou os principais índices mundiais para um saldo mensal negativo. O otimismo com uma rápida recuperação económica devido às vacinas, que ditou máximos históricos em meados de janeiro, está a perder cada vez mais força.