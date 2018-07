Bolsa madrilena no vermelho em contraciclo com a maioria O índice de referência Ibex-35 perdeu 1,76% no acumulado da semana, quando as restantes bolsas da Europa Continental conseguiram ganhos agregados. A bolsa madrilena teve a ser penalizada pela incerteza em torno da guerra comercial e, apesar de o índice ter chegado a atingir os 9.900 pontos, acabou por sofrer uma correcção que o colocou nos 9.700 pontos.

PSI-20 sobe 0,35% na semana O índice de referência nacional somou 0,35% no cômputo da semana, elevando para 4,29% a sua subida no acumulado do ano. A praça lisboeta foi sustentada sobretudo pela Altri, com a cotada do papel a atingir máximos históricos. A travar maiores ganhos estiveram a EDP Renováveis e a Mota-Engil.

F. Ramada lidera subidas na praça lisboeta A F. Ramada valorizou 12,22% na semana, tendo avançado mais de 6% só na sexta-feira. Seguiram-se, nas melhores performances, a Altri e a Pharol. Já o pior desempenho entre segunda e sexta-feira coube à EDP Renováveis, que recuou 1,87%. Também a Mota-Engil cedeu mais de 1% no cômputo da semana.

Old Mutual impulsiona desempenho do Stoxx600 A seguradora britânica Old Mutual foi a cotada que mais sustentou esta semana o índice de referência europeu Stoxx600, ao somar 23,87%, seguida da francesa SES SA, que opera no ramo das comunicações. O Stoxx600 ganhou, no cômputo dos cinco dias, 0,72%.

CA anima S&P 500 A norte-americana CA, que fornece soluções e software de gestão de tecnologias de informação, avançou 19,94% esta semana, tendo sido a cotada do Standard & Poor’s 500 que mais subiu, contribuindo para o ganho agregado de 1,60% do índice. Na quinta-feira, a cotada atingiu mesmo um máximo de 18 anos, impulsionada por relatos de que a Broadcom terá acordado comprar a empresa por 18,9 mil milhões de dólares.

Dólar impulsionado por optimismo da Fed O dólar valorizou face ao euro, depois de três semanas consecutivas a perder terreno. A nota verde beneficiou sobretudo dos comentários positivos do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, que disse que a economia norte-americana está em boa forma.

Tensões comerciais e Líbia pressionam petróleo O petróleo perdeu terreno pela terceira sessão consecutiva, com a matéria-prima a continuar a ser penalizada por vários factores, como as tarifas impostas pelos Estados Unidos à China e a reabertura de portos líbios, o que deverá contribuir para aumentar as exportações petrolíferas deste país. Na semana, o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para a Europa, recuou 2,50%.