A semana em oito gráficos: Euforia em Wall Street e quebra na Europa

A retalhista Target foi a cotada do S&P 500 que mais valorizou na semana passada. A empresa apresentou resultados trimestrais históricos, com recordes de lucros e de vendas. Também pela positiva, a Nvidia animou os investidores com os resultados trimestrais e com o facto de, pela primeira vez, ter gerado mais receita com a unidade de servidores do que com a de placas gráficas. A L Brands, casa-mãe da Victoria's Secret subiu após resultados acima do esperado.