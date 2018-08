A semana em oito gráficos: Euro com a maior subida desde Janeiro. Bolsas recuperam

S&P500 renova máximos em semana positiva nas bolsas O sentimento nas bolsas europeias foi, maioritariamente, positivo na semana. Os índices subiram, com o espanhol IBEX em destaque, ao apreciar quase 2%. A bolsa espanhola conseguiu assim interromper uma série de três semanas consecutivas a perder valor. Do outro lado do Atlântico, o S&P500 brilhou, não pela dimensão dos ganhos, mas por ter atingido novos máximos históricos, numa semana em que os receios em torno das tensões geopolíticas acalmaram.

PSI-20 sobe mais de 0,5% A bolsa nacional acompanhou a tendência positiva que imperou no resto da Europa, recuperando assim parte das quedas avultadas (de quase 3%) na semana passada. Em cinco dias, o PSI-20 perdeu apenas numa sessão, ainda que os ganhos tenham sido tímidos. No acumulado da semana, o principal índice nacional subiu 0,66%.

Jerónimo Martins brilha. Semapa em mínimos A estrela da semana na bolsa nacional foi a Jerónimo Martins, ao ganhar mais de 3%. As acções da retalhista têm registado oscilações ligeiras, mas a tendência tem sido positivas, com os títulos a negociarem em níveis idênticos aos registados em Junho. Do lado oposto esteve a Semapa, numa semana marcada pela morte de Pedro Queiroz Pereira. As acções da empresa desvalorizaram pela sétima semana consecutiva, recuando para mínimos de Fevereiro.

Altice dispara mais de 16% Na Europa, a tendência foi de ganhos, na esmagadora maioria dos casos. O grande destaque foi a John Wood, empresa britânica que presta serviços de engenharia e beneficiou de resultados apresentados esta semana. A Altice também se destacou, ao disparar mais de 16%, ainda a recuperar do tombo sentido no arranque de Agosto - o maior em oito meses - que foi justificado por dados operacionais apresentados na altura e que foram negativos.

AMD dispara com notas positivas A cotada americana que mais valorizou foi a Advanced Micro Devices, ao subir quase 19%. A contribuir para estes ganhos estiveram várias notas de análise que elevaram as avaliações da empresa. A Autodesk registou uma subida semelhante, depois de ter reportado resultados que superaram as estimativas dos analistas.

Euro com a melhor semana desde Janeiro A moeda única europeia apreciou mais de 1,5% esta semana, registando assim o melhor desempenho semanal desde Janeiro. A contribuir para este registo esteve, essencialmente, a Reserva Federal (Fed) dos EUA. Ou melhor, o discurso do seu presidente, Jerome Powell, em Jackson Hole. Os investidores estavam confiantes que o responsável ia deixar mais certezas sobre a subida de juros nos EUA já em Setembro. Mas não o fez. O que fez com que os investidores reduzissem as expectativas. Além disso, a guerra comercial continua a marcar a agenda. Apesar de não haver desenvolvimentos, esta semana a agência Moody's emitiu uma nota onde estima que a factura da guerra comercial chegue em 2019. E deverá significar abrandamentos no crescimento das economias.

Petróleo com a maior subida desde Abril Os preços do petróleo subiram mais de 6% na semana passada, a reflectir a redução das reservas de crude dos EUA, bem como os receios de quebra da oferta, nomeadamente por parte do Médio oriente. Além disso, os EUA anunciaram que vão começar as libertar reservas de emergência para se prepararem para eventuais impactos das sanções americanas ao Irão.