A semana em oito gráficos: Euro já cai há seis semanas e petróleo interrompe ciclo de subidas

A bolsa nacional desvalorizou perto de 2% esta semana, a acompanhar a tendência geral das principais praças da Europa Ocidental numa semana em que à instabilidade política em Itália se vieram juntar os receios em torno da moção de censura ao governo de Espanha.

A cotada com pior performance do PSI-20 foi a REN, a afundar 7,77% no conjunto dos cinco dias, ao passo que a Semapa foi a empresa que mais ajudou a travar as perdas do índice de referência nacional, com um ganho de 4,66%.

As restantes bolsas europeias negociaram também generalizadamente em baixa, à conta da instabilidade política na região.

A sobressair nas descidas do Velho Continente esteve a praça madrilena, com o Ibex 35 a ceder 2,93%%.

Entre as cotadas europeias que mais se destacaram pelo lado positivo esteve a Altice, ao passo que a Aryzta registou o pior desempenho do Stoxx600.

Nos EUA, os principais índices tiveram uma performance positiva no acumulado da semana, e o dólar registou mais uma semana de ganhos.

Nas matérias-primas, o petróleo perdeu terreno pela primeira vez em seis semanas, tendo afundado na sexta-feira perante a possibilidade de aumento da oferta mundial.