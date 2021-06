A semana em oito gráficos: Fed trava ciclo de ganhos na Europa

As bolsas europeias cederam terreno, com a sinalização da Fed de que poderá começar a reduzir os estímulos – e de que os juros diretores devem subir mais cedo do que o previsto – a impedir uma quinta semana consecutiva de ganhos, apesar de o índice de referência Stoxx 600 ter fixado novos máximos históricos nas primeiras três sessões.

Fed pressiona Europa As principais praças europeias negociaram em baixa, com o índice Stoxx 600 a fixar novos máximos históricos nas três primeiras sessões mas a cair nas duas seguintes, o que lhe valeu um saldo vermelho, depois de a Fed ter sinalizado que pode ficar menos acomodatícia. Bolsa nacional cede terreno A bolsa lisboeta recuou 1,61% no cômputo dos cinco dias, a acompanhar o sentimento negativo do resto da Europa, reduzindo para 3,38% o seu ganho anual. O índice de referência nacional foi pressionado pelo mau desempenho do BCP. BCP lidera quedas no PSI-20 O BCP foi o título que mais terreno perdeu esta semana no PSI-20, a corrigir dos ganhos dos últimos dois meses. O banco liderado por Miguel Maya elevou para mais de 30% a escalada registada desde os mínimos de abril e esta semana acabou por travar esse ímpeto. Thyssenkrupp pesa no Stoxx600 Um dos títulos que mais sobressaiu esta semana pela negativa na Europa foi o grupo industrial alemão Thyssenkrupp, pressionado pelo anúncio de que o seu cash flow se deteriorou ainda mais no segundo trimestre devido aos custos de reestruturação. Nucor escurece S&P500 A norte-americana do aço Nucor destacou-se nas perdas do S&P 500, numa altura em que os investidores apostam menos nos títulos siderúrgicos enquanto se espera por desenvolvimentos no programa de infraestruturas da Administração Biden, que enfrenta ainda muita resistência. Dólar ganha tração A nota verde ganhou terreno face a moedas de peso, como o euro e a libra, animado pela estimativa da Reserva Federal norte-americana de uma recuperação económica do país mais acelerada do que o esperado. Petróleo sobe com maior procura Os preços do crude subiram pela quarta semana consecutiva, animados pela perspetiva de maior consumo de combustíveis, num quadro de oferta deficitária, mesmo com a abertura de torneiras da OPEP e do potencial aumento das exportações iranianas em caso de acordo nuclear. Juros da dívida agravam-se As" yields" da dívida soberana da Zona Euro e dos EUA subiram esta semana, numa altura em que a retoma das economias faz com que haja menor procura por dívida, o que leva a um agravamento dos juros das obrigações. Carla Pedro cpedro@negocios.pt 09:30







