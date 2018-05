Os resultados centraram as atenções nos mercados esta semana, com a Ferrari e a Apple a darem boas notícias aos investidores. Na semana da reunião da Fed, o dólar continuou a ganhar terreno.

As variações não foram expressivas, mas as bolsas voltaram a ter uma semana de ganhos. Na Europa foi a quinta semana consecutiva em alta, o que representa o ciclo de ganhos mais prolongado desde 2015. Os resultados continuaram a centrar atenções, com a Ferrari a destacar-se pela positiva na Europa e a Apple em Wall Street.

Várias cotadas também apresentaram números negativos, como a Bpost na Bélgica e a tesla nos Estados Unidos. Em Lisboa a semana foi marcada pelos resultados dos CTT, que apesar de terem ficado abaixo do esperado levaram as acções a subir mais de 2%. Um ganho que não foi suficiente para impedir a queda do PSI-20, já que as acções dos pesos pesados Jerónimo Martins e BCP apresentaram uma evolução negativa.

No mercado cambial a semana foi marcada pela reunião da reserva federal, que apesar de ter deixado tudo na mesma, alimentou a alta do dólar. O euro voltou a ser pressionado, já que a descida da inflação na Zona Euro confirma a ideia que não está para breve a retirada de estímulos por parte do BCE.

