A semana em oito gráficos: Juros da dívida nos EUA e novas restrições na Europa agitam mercados

Na Alemanha, o principal índice bolsista conseguiu melhor desempenho do que os pares no resto da Europa, numa semana marcada por boas notícias para o setor automóvel e bancário. A meio da semana, a Volkswagen e a BMW anunciaram o seu compromisso com os veículos elétricos e os investidores aplaudiram. Do lado da banca, a subida dos juros da dívida soberana elevou as ações do Deutsche Bank. O índice de referência (Stoxx 600) ficou praticamente inalterado.