A semana em oito gráficos: juros de Portugal foram os que mais caíram na Europa e bolsas mantiveram alta

Europa no verde com exceção de Madrid As principais praças europeias subiram no cômputo de segunda a sexta-feira, se bem que as oscilações tenham sido ligeiras. Em contraciclo esteve a bolsa de Madrid, onde o Ibex-35 cedeu 0,31%. O Velho Continente oscilou ao sabor das expectativas em torno da reunião entre Trump e Xi, na esperança de um desanuviar das tensões comerciais.

PSI-20 com subida tímida na semana O índice de referência nacional ganhou 0,22% no conjunto da semana, elevando para 8,47% a sua valorização desde o início do ano. O PSI-20 acompanhou assim a tendência de solidez das principais praças da Europa Ocidental, com a expectativa de um retomar das negociações comerciais entre os EUA e a China a animar o sentimento dos investidores.

Sonae Capital foi a cotada que mais subiu na praça lisboeta No PSI-20, a Sonae Capital foi o título que mais terreno, com uma subida acumulada de 7,52%, isto numa semana em que a Quaero Capital anunciou um reforço da sua participação na cotada liderada por Miguel Gil Mata. Em sentido contrário, a cotada que mais perdeu foi a Ramada, com um recuo de 6,88%.

Altran com o melhor desempenho do Stoxx600 A Capgemini lançou uma oferta de compra sobre a Altran Tecnologies, oferecendo 14 euros por cada ação. A proposta mereceu a aprovação dos conselhos de administração das duas cotadas, tratando-se de uma oferta amigável. E este contexto refletiu-se na negociação das ações em bolsa, com a Altran a subir 21,77% no agregado da semana e a ser a cotada do índice de referência europeu Stoxx600 que mais terreno ganhou.

Allergan sustenta S&P 500 A fabricante de botox Allergan manteve-se no radar das farmacêuticas após o colapso da fusão com a Pfizer. Esta semana, a empresa norte-americana anunciou a venda à AbbVie por 63 mil milhões de dólares, o que a fez disparar em bolsa. Foi o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno ganhou na semana, com uma valorização de 27,57%.

Euro sustentado face à nota verde A moeda única europeia ganhou terreno face ao dólar no saldo da semana e marcou a sua primeira subida mensal deste ano no câmbio com a nota verde. A perspetiva de descida de juros do outro lado do Atlântico, num ambiente de elevada tensão geopolítica envolvendo os EUA, tem beneficiado o euro em detrimento do dólar.

Petróleo ganha com queda das reservas e tensões EUA-Irão As cotações do ouro negro subiram esta semana e marcaram em junho o melhor mês desde janeiro. A beneficiar a matéria-prima estiveram sobretudo as tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e o Irão, bem como a queda dos stocks norte-americanos de crude.