As bolsas do Velho Continente tiveram tendências mistas no acumulado da semana, com a praça lisboeta e a madrilena em destaque nos ganhos e a londrina a sobressair nas perdas. Já o euro, apesar do recuo de sexta-feira, teve um saldo semanal positivo.

A bolsa nacional valorizou 1,77% esta semana, elevando para 4,21% o ganho desde o início do ano. Foi a praça da Europa Ocidental com melhor desempenho no conjunto das cinco sessões.

As cotadas com melhor performance no PSI-20 foram uma vez mais as do papel, com a Altri a subir 11,76%, a Navigator a ganhar 8,36% e a Semapa a pular 8,01% no conjunto dos cinco dias. A cotada que mais terreno perdeu foi a F. Ramada, tal como na semana precente, a ceder 6% entre segunda e sexta-feira.