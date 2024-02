A semana em oito gráficos: Lucros recorde não seguram Galp. Algodão continua imparável

As negociações foram festivas no mercado acionista europeu, com vários índices a subirem mais de 1% e com o “benchmark” Stoxx 600 próximo de máximos históricos. No mercado das matérias-primas o algodão centrou as atenções, com os investidores de olhos postos na oferta.

Stoxx 600 bate recorde O Stoxx 600 encerrou a semana nos 491,59 pontos. O índice de referência europeu está assim a "um passo" do seu recorde (495,46 pontos) tocado em abril de 2022. Já o britânico FTSE registou a maior subida, animado pelos números das vendas a retalho. O Stoxx 600 encerrou a semana nos 491,59 pontos. O índice de referência europeu está assim a "um passo" do seu recorde (495,46 pontos) tocado em abril de 2022. Já o britânico FTSE registou a maior subida, animado pelos números das vendas a retalho. PSI com melhor semana num mês O PSI seguiu a tendência positiva dos principais índices europeus, tendo contabilizado a melhor semana desde o início de janeiro. O verde foi a cor dominante, com 11 cotadas a registarem um desempenho positivo no acumulado da semana, contra cinco em terreno negativo. O PSI seguiu a tendência positiva dos principais índices europeus, tendo contabilizado a melhor semana desde o início de janeiro. O verde foi a cor dominante, com 11 cotadas a registarem um desempenho positivo no acumulado da semana, contra cinco em terreno negativo. Resultados não seguram Galp Apesar de ter reportado lucros recorde em 2023 e de o petróleo ter valorizado, a Galp pertenceu à minoria das cotadas que fechou no vermelho. O BCP comandou a tabela dos ganhos, numa altura que os investidores se preparam para que a época de resultados ganhe ritmo. Apesar de ter reportado lucros recorde em 2023 e de o petróleo ter valorizado, a Galp pertenceu à minoria das cotadas que fechou no vermelho. O BCP comandou a tabela dos ganhos, numa altura que os investidores se preparam para que a época de resultados ganhe ritmo. Acusações afundam Temenos A suíça Temenos tombou, depois de a cotada ter sido acusada pela “short-seller” Hindenburg Research de “manipular resultados” e de “irregularidades” na contabilidade. A empresa de software bancário rejeitou as acusações, mas não foi suficiente para conter a sangria. A suíça Temenos tombou, depois de a cotada ter sido acusada pela “short-seller” Hindenburg Research de “manipular resultados” e de “irregularidades” na contabilidade. A empresa de software bancário rejeitou as acusações, mas não foi suficiente para conter a sangria. Fusão dá força à Diamondback Os investidores aplaudiram o acordo de fusão assinado entre a Diamondback Energy e a Endeavor Energy. A operação vai criar um gigante do petróleo e do gás com um “enterprise value” estimado em 62,2 mil milhões de dólares (mais de 57 mil milhões de euros). Os investidores aplaudiram o acordo de fusão assinado entre a Diamondback Energy e a Endeavor Energy. A operação vai criar um gigante do petróleo e do gás com um “enterprise value” estimado em 62,2 mil milhões de dólares (mais de 57 mil milhões de euros). Dólar ganha força à boleia da inflação Na mesma semana em que o mercado ficou a saber que a inflação nos EUA em janeiro ficou acima do que era esperado, o dólar ganhou força contra várias divisas. Com este indicador acima do esperado, o otimismo dos investidores em torno do potencial corte dos juros diretores arrefeceu. Na mesma semana em que o mercado ficou a saber que a inflação nos EUA em janeiro ficou acima do que era esperado, o dólar ganhou força contra várias divisas. Com este indicador acima do esperado, o otimismo dos investidores em torno do potencial corte dos juros diretores arrefeceu. Algodão sobe pela sexta semana Há seis semanas que o algodão valoriza, sendo o mais longo ciclo de ganhos desde 2022. Além disso, a matéria-prima negoceia em máximos de 16 meses, numa altura em que 89% das colheitas dos EUA estão vendidas, de acordo com as contas da Hightower Report, citadas pela Bloomberg. Há seis semanas que o algodão valoriza, sendo o mais longo ciclo de ganhos desde 2022. Além disso, a matéria-prima negoceia em máximos de 16 meses, numa altura em que 89% das colheitas dos EUA estão vendidas, de acordo com as contas da Hightower Report, citadas pela Bloomberg. Juros agravam-se nos EUA As “yields” terminaram a semana de forma mista na Zona Euro e agravaram-se de forma expressiva nos Estados Unidos, dias antes de serem conhecidas as atas da última reunião da Reserva Federal e depois de os números da inflação terem abrandado a expectativa de corte dos juros. As “yields” terminaram a semana de forma mista na Zona Euro e agravaram-se de forma expressiva nos Estados Unidos, dias antes de serem conhecidas as atas da última reunião da Reserva Federal e depois de os números da inflação terem abrandado a expectativa de corte dos juros. Ver o primeiro Ver o último Fábio Carvalho da Silva fabiosilva@negocios.pt 09:30









A semana em oito gráficos: Lucros recorde não seguram Galp. Algodão continua imparável









