Índice de Frankfurt liderou subidas na Europa Entre as principais praças europeias, o índice alemão DAX esteve entre os que mais se destacaram nas subidas durante esta semana. A bolsa de Frankfurt avançou 1,64% no saldo de segunda a sexta-feira, numa semana de altos e baixos nos mercados accionistas devido às tensões geopolíticas no Médio Oriente.

PSI-20 ganha mais de 1% na semana O índice de referência nacional somou 1,12% no cômputo da semana, depois de no trimestre ter sido o único da Europa Ocidental a fechar com saldo positivo. Apesar da descida ligeira de 0,18% na sexta-feira, a praça lisboeta ganhou terreno no cômputo das cinco sessões, com a ajuda sobretudo do BCP e EDP, tendo sido a Mota-Engil a cotada que mais subiu. Do lado contrário, a Pharol foi a que mais desceu e que mais contribuiu para reduzir os ganhos da bolsa nacional.

Mota-Engil dispara perto de 15% Depois de na semana passada a Mota-Engil ter perdido cerca de 6%, a reflectir uma queda de 97% dos lucros de 2017, esta semana a construtora destacou-se nas subidas do PSI-20, ao somar 14,45%. A empresa liderada por Gonçalo Moura Martins fechou em alta em todas as sessões da semana e só na quarta-feira é que subiu menos de 1%, tendo no dia seguinte somado 4,43%.

TGS-NOPEC impulsiona valorização do Stoxx600 A norueguesa TGS-NOPEC Geophysical Company, que fornece dados de geociência [com levantamentos sísmicos e gravimétricos das bacias sedimentares] a empresas de exploração e produção de petróleo e gás em todo o mundo, foi a cotada que mais contribuiu para os ganhos semanais do índice de referência europeu Stoxx 600. A empresa, que está cotada na bolsa de Estocolmo, somou 22,73% no saldo dos cinco dias, fechando a semana a valer 230,8 euros, tendo estado a ser impulsionada pelo anúncio de uma expansão da sua actividade de leitura sísmica onshore na bacia sedimentar onde opera a norte-americana Anadarko [no Estado de Oklahoma].

Helmerich & Payne dá gás ao S&P 500 A norte-americana Helmerich & Payne, que prospecciona poços de gás e petróleo para exploração e produção, foi a cotada que esta semana teve melhor desempenho no índice Standard & Poor’s 500, ao subir 12,22%. As acções estiveram a ser sustentadas pelo bom desempenho do petróleo nos principais mercados internacionais.

Dólar cai face ao euro, libra e iene A moeda norte-americana depreciou-se face às suas principais congéneres no cômputo semanal, nomeadamente contra o euro, a libra esterlina e o iene. A pressionar estiveram ainda os receios em torno da guerra comercial entre os EUA e a China. Depois de aliviadas essas preocupações, já que ambas as partes se comprometeram na via da negociação para chegarem a um entendimento, surgiram as tensões geopolíticas no Médio Oriente quando o presidente dos EUA ameaçou a Síria com uma resposta militar ao ataque químico em Douma no passado sábado, alegadamente perpetrado pelas forças leais a Bashar al-Assad. Na sexta-feira, a libra chegou mesmo a atingir um máximo de 10 semanas face à nota verde.

Petróleo avança em semana repleta de tensões Apesar de grande parte das tensões no Médio Oriente ter diminuído depois de o presidente norte-americano ter dito na quarta-feira à noite que não estava iminente um ataque à Síria, o petróleo continuou a ser sustentado pelas fricções geopolíticas – já que, se escalarem para um conflito no terreno, perturbarão a oferta dos países produtores da região, que corresponde a cerca de metade do petróleo a nível mundial. Além disso, as tensões comerciais EUA-China, apesar de terem diminuído, também ajudaram a matéria-prima. Por outro lado, o “ouro negro” foi animado pelo anúncio de que a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) caiu para o nível mais baixo em três anos.