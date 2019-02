Negociações comerciais sustentam bolsas As bolsas fecharam a semana com ganhos, num período marcado pela expectativa positiva em torno das negociações comerciais entre EUA e China. A exceção foi o índice britânico Footsie, que perdeu, continuando a ser pressionado pela incerteza em torno do Brexit e afetado pela apresentação de resultados de algumas cotadas, nomeadamente no sector financeiro.

PSI-20 sobe pela segunda semana A bolsa nacional fechou com ganhos ligeiros, completando assim a segunda semana consecutiva de subidas. A valorização foi atenuada pelas quedas registadas no final da semana, sobretudo devido à apresentação de resultados dos CTT e do BCP. Os Correios anunciaram uma descida dos lucros e um corte do dividendo para o valor mais baixo de sempre, o que levou as quedas abruptas das ações da empresa liderada por Francisco de Lacerda. Já o BCP anunciou um aumento dos resultados, mas aquém das estimativas. E nem o anúncio de pagamento de um dividendo, o que acontece pela primeira vez desde 2010, conseguiu evitar a descida dos títulos.

CTT com a pior semana desde 2017



A justificar a descida desta semana está a

novembro de 2017, altura em que os Correios cortaram as estimativas de resultados e se deu início a este ciclo de reestruturação e redução de resultados.A justificar a descida desta semana está a queda de 28% dos lucros , em 2018, e o corte do dividendo para 10 cêntimos por ação, o que representa o valor mais baixo de sempre.

Do lado oposto, a estrela foi a Navigator, com a empresa de papel a subir quase 4%, numa semana em que foi alvo de uma A semana foi negra para os CTT, que afundaram mais de 9%. Foi a queda semanal mais acentuada desdeDo lado oposto, a estrela foi a Navigator, com a empresa de papel a subir quase 4%, numa semana em que foi alvo de uma nota de análise do Banco Big , onde a casa de investimento diz que esta cotada tem um potencial de valorização elevado e diz que há margem para o pagamento de um dividendo mais elevado.

Resultados animam. Lavagem de dinheiro pesa A estrela da semana nas bolsas europeias foi uma cotada francesa. A tecnológica apresentou resultados e convenceu os analistas e investidores. Só esta sexta-feira a subida foi de quase 18%, tendo chegado a subir mais de 20%, naquele que foi o ganho intradiário mais pronunciado desde outubro de 2002. Já do lado oposto, o Swedbank afundou mais de 18%, penalizado pelas notícias que deram conta do seu alegado envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro.

PG&E na falência foi a estrela do S&P500 A cotada do S&P500 que mais subiu foi a PG&E. A empresa de energia que se viu obrigada a pedir proteção contra credores devido a incêndios que se revelaram mortais. A cotada, que está em processo de recuperação, foi a que mais valorizou na semana, apreciando cerca de 20%. Ainda assim, desde o início deste ano, a PG&E continua a perder mais de 20%.

Euro sobe pela primeira vem em três semanas O euro recuperou esta semana, valorizando-se quase 0,5% frente ao dólar. A subida não foi acentuada mas é a primeira em três semanas, o que atenuado a descida anual para menos de 1%. O mercado cambial tem oscilado com os sinais deixados pelos responsáveis pela política monetária dos dois lados do Atlântico, que estão a reduzir as expectativas em torno de eventuais subidas de juros, bem também com os avanços e recuos das negociações comerciais.

Cobre brilha com guerra comercial O cobre continua a dar cartas. Esta semana foi a matéria-prima que mais se destacou, a beneficiar do optismo criado em torno das negociações comerciais entre os EUA e a China.