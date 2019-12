A semana em oito gráficos: OPEP dá ao petróleo maior subida desde outubro e PSI-20 lidera ganhos na Europa

Só Londres teve saldo positivo na Europa As bolsas do Velho Continente tiveram um saldo semanal negativo, com exceção do índice britânico FTSE 100. Foi mais uma semana de incertezas na frente comercial, o que contribuiu para a prudência dos investidores.

PSI-20 cede 1,65% O índice de referência nacional registou a maior queda semanal entre as principais praças da Europa Ocidental, com um recuo de 1,65%. O PSI-20 reduziu assim para 9,49% a sua valorização desde o início do ano.

Altri com maior descida em Lisboa No PSI-20, a Altri foi o título que terreno perdeu na semana, com uma desvalorização acumulada de 4,94%. Do lado contrário esteve a Corticeira Amorim, com um ganho de 3,77%.

BME com o melhor desempenho do Stoxx600 O índice de referência europeu Stoxx600 desvalorizou no agregado da semana, mas teve cotadas que brilharam e ajudaram a travar maiores perdas. Foi o caso da Bolsas y Mercados Españoles (BME), que escalou 40,79%, animada pelos vários interessados na sua compra, nomeadamente o SIX Group (operador da bolsa suíça), a Euronext, e a Deutsche Boerse, de Frankfurt.

Abiomed lidera recuos no S&P 500 A liderar a tabela de piores “performers” do índice Standard & Poor’s 500 nesta semana esteve a Abiomed, com uma perda de 17,87%no cômputo de segunda a sexta-feira. A fabricante norte-americana de dispositivos de implantes médicos foi pressionada pelos dados de um estudo que questiona a segurança e eficácia das suas válvulas cardíacas Impella.

Euro perde terreno face ao dólar A moeda única europeia cedeu terreno, o acumulado esta semana, face a algumas das principais contrapartes, como o dólar e a libra esterlina. Na Zona Euro, os dados do PMI foram dececionantes e aproximaram-se de um cenário de estagnação, o que contribuiu para pressionar a divisa do bloco europeu.

Petróleo cede com avanços e recuos na frente comercial As cotações do “ouro negro” tiveram um desempenho semanal negativo, com a matéria-prima a ser pressionada pelos sinais mistos em torno da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Pequim renovou os sinais de que é possível um entendimento, mas a perspetiva de Trump apoiar Hong Kong nas suas pretensões de autonomia face à China elevou os receios de um intensificar de tensões entre as duas maiores economias do mundo.