A semana em oito gráficos: Pandemia e resultados ditam semana negra nas bolsas e queda fote no petróleo

Os mercados acionistas mundiais sofreram a pior semana desde março, com o avanço em força da pandemia em várias regiões do globo, bem como os resultados desfavoráveis de muitas cotadas, a afastarem os investidores das ações. O petróleo também sofreu com a previsão de queda na procura devido aos confinamentos e os juros caíram para mínimos do ano já que o BCE deve voltar à carga em dezembro com mais estímulos para amparar os efeitos da segunda vaga de covid na economia.

Semana negra nas bolsas europeias O avanço da pandemia na Europa para níveis recorde de contágios provocou quedas acentuadas nas bolsas europeias, já que os governos estão a implementar medidas mais restritivas para conter o vírus, mas que ameaçam travar também a recuperação da economia. As duas maiores economias das Zona Euro decidiram mesmo avançar com confinamentos parciais, pelo que o DAX foi um dos índices europeus mais castigados na semana. O paneuropeu Stoxx600 afundou mais de 5% (queda mais forte desde junho), sendo que nos Estados Unidos a queda foi da mesma ordem de grandeza. PSI-20 com queda intensa após recuperação na última sessão Apesar da recuperação forte na sexta-feira, o PSI-20 sofreu uma queda acentuada de quase 5% na semana. Após quatro sessões a perder valor, o índice português subiu mais de 2% na última sessão, apoiado nos resultados acima do esperado da EDP e do BCP. O PSI-20 acumulou a segunda semana seguida de perdas e entra no mês de novembro com uma queda anual muito próxima dos 25%. Só EDPR subiu em semana negra para a Galp Energia O arranque da época de resultados teve forte impacto na negociação na bolsa portuguesa. A semana arrancou com a Galp Energia a anunciar que continua em prejuízos e as ações registaram um tombo de quase 15%, atingindo mínimos de 2009. Em sentido contrário, os resultados da EDP Renováveis foram bem recebidos, pelo que a cotada foi a única do índice a valorizar na semana. Já o BCP recuperou de mínimos históricos depois de resultados acima do esperado, mas não evitou um saldo semanal negativo. SAP perde um quarto do valor Também na Europa os resultados foram determinantes para o rumo dos índices. A SAP sofreu logo na segunda-feira a maior queda diária desde 1999, depois de ter anunciado um corte nas previsões de receitas para este ano, admitindo também que uma nova onda de confinamentos afete a procura na primeira metade de 2021. A Nokia foi outra das cotadas penalizadas por resultados desfavoráveis. Twitter lidera queda das tecnológicas Nos Estados Unidos foram sobretudo as tecnológicas a dececionar nos resultados, o que acentuou o sentimento negativo gerado com o agravar da pandemia. O destaque vai para o Twitter, que afundou mais de 20% na sexta-feira depois de ter anunciado números fracos de novos utilizadores e apesar dos lucros acima do esperado. Amazon, Facebook e Apple também caíram depois de anunciarem os resultados do terceiro trimestre. Euro perdeu todos os dias O medo relacionado com a rápida propagação da covid-19 na Europa está provocar uma fuga dos investidores para os ativos mais seguros, o que continua a penalizar a moeda europeia face ao dólar. O euro desvalorizou em todas as sessões da semana, acumulando uma queda de quase 2% face ao dólar. O Eurostat revelou que o PIB da Zona Euro cresceu 12,7% no terceiro trimestre, face aos três meses anteriores, quando os economistas esperavam um crescimento de apenas 9,6%. Mas os analistas alertam que esta recuperação deverá perder força no quarto trimestre devido às restrições que muitos países estão a aplicar para para travar a propagação do coronavírus. Petróleo com maior queda desde abril A explosão de novos casos de infeções pelo coronavírus afastou os investidores do petróleo, com os confinamentos e restrições impostos por vários países europeus a ameaçarem uma redução substancial na procura. Esta expectativa levou o Brent a descer mais de 10% na semana, o que representa o pior desempenho desde finais de abril, altura em que a matéria-prima entrou em queda livre nos mercados. Nem o ouro e a prata escaparam à semana negativa nas matérias-primas. Lagarde atira juros para mínimos As taxas de juro da dívida soberana europeia voltaram a descer esta semana, reagindo às declarações da presidente do Banco Central Europeu, que deixou poucas dúvidas sobre a adoção de novos estímulos em dezembro. A "yield" das obrigações portuguesas a dez anos liderou o movimento de descidas e atingiu um mínimo de agosto de 2019 abaixo dos 0,1%. Na dívida alemã a yield também recuou com força e está ainda mais afastada da taxa dos depósitos do BCE. Após a reunião de quinta-feira, Christine Lagarde reforçou a ideia de mais estímulos monetários em dezembro, abrindo a porta a uma "recalibração" de todos os instrumentos usados pelo banco.



Ver o primeiro Ver o último Nuno Carregueiro nc@negocios.pt 09:30







Assine já 1€/1 mês



... Saber mais A semana em oito gráficos bolsas mercados

A semana em oito gráficos: Pandemia e resultados ditam semana negra nas bolsas e queda fote no petróleo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.