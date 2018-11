A semana em oito gráficos: Petróleo afunda na segunda semana de ganhos nas bolsas

Bolsas europeias sobem na semana As bolsas do Velho Continente tiveram um saldo semanal positivo, mas as perdas na sessão de sexta-feira reduziram os ganhos acumulados. A penalizar esteve a perspectiva de uma nova subida dos juros por parte da Fed, numa altura em que a economia mundial dá sinais de abrandamento. O sector da energia foi o que mais pressionou, devido à queda das cotações do petróleo, e os receios em torno do orçamento de Itália também contribuíram para a pressão. A impedir uma descida semanal estiveram os bons dados sobre o crescimento no Reino Unido e os resultados das eleições intercalares nos Estados Unidos, em que os democratas recuperaram a maioria na Câmara dos Representantes e os republicanos reforçaram o seu controlo do Senado.

PSI-20 avança 0,82% no acumulado de segunda a sexta-feira O índice de referência nacional somou 0,82% no cômputo da semana, reduzindo para 6,82% a sua perda no acumulado do ano. Apesar das quedas de sexta-feira, a praça lisboeta conseguiu um saldo semanal positivo, sustentada sobretudo pela Pharol e BCP.

Pharol lidera subidas na praça lisboeta A Pharol foi a cotada do PSI-20 que mais valorizou esta semana, com um ganho de 11,37%. Na sexta-feira, a operadora teve um maior impulso devido ao facto de na véspera, ao final do dia, ter sido noticiado que a cotada já avançou com a acção principal contra a Oi, fazendo um pedido de indemnização de 2 mil milhões de euros.

Siemens sustenta bom desempenho do Stoxx600 A alemã Siemens foi a cotada do índice de referência europeu Stoxx600 que mais subiu no agregado da semana, ao somar 23,41%. A empresa foi impulsionada pelo lucro de 559 milhões de euros no seu quarto trimestre fiscal, encerrado em Setembro. A Siemens Portugal, recorde-se, anunciou esta semana que vai investir mais de 20 milhões em digitalização até 2020 e criar 400 postos de trabalho.

TripAdvisor ganha com resultados trimestrais A TripAdvisor, que detém o popular website de viagens com o mesmo nome, somou 19,93% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais valorizou, contribuindo para o ganho agregado de 2,15% do índice esta semana. A sustentar a cotada estiveram os resultados do terceiro trimestre, que foram impulsionados pelo crescimento da actividade não ligada aos hotéis.

Dólar beneficia de estatuto de valor-refúgio A nota verde negociou em alta no acumulado da semana, face à generalidade das principais congéneres, impulsionada pelo estatuto de activo-refúgio, numa altura em que os investidores se mostram preocupados com a desaceleração do crescimento na China, com a queda dos preços do petróleo e com o braço-de-ferro entre Itália e a Comissão Europeia relativamente às metas do défice do governo transalpino no Orçamento para 2019.

Crude em Nova Iorque regista mais longo ciclo de perdas de sempre As cotações do “ouro negro” perderam terreno na semana e o crude negociado no mercado nova-iorquino está em “bear market” desde quinta-feira, já que cai mais de 20% desde o último máximo, atingido a 3 de Outubro. O West Texas Intermediate para entrega em Dezembro marcou na sexta-feira a 10.ª sessão consecutiva em queda, naquela que foi a mais longa série de descidas de sempre para o WTI. Também o Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – seguiu no vermelho. A contribuir para a depreciação desta matéria-prima está o aumento da oferta e os receios de uma desaceleração do crescimento económico.