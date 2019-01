As cotadas do S&P 500 que apresentaram as maiores variações estiveram envolvidas na mesma operação, que criou uma das maiores farmacêuticas mundiais. A Bristol-Myers Squibb – que registou a maior quebra da semana – adquiriu a Celgene – que por sua vez apresentou a maior subida semanal - num negócio avaliado em 74 mil milhões de dólares (65 mil milhões de euros). As ações da primeira desvalorizaram dada a dimensão do investimento, enquanto os títulos da segunda apreciaram dada avaliação feita ao valor da cotada. Do lado das quedas a Apple foi o maior destaque. As ações da fabricante do iPhone desceram perto de 6% na semana, depois da empresa ter revisto em baixa a sua previsão de receitas, devido sobretudo ao mau desempenho do mercado na China. No dia posterior ao anúncio as ações afundaram cerca de 10%, o que corresponde à queda diária mais forte em seis anos.