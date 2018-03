Índice de Frankfurt no pódio das subidas Entre as principais praças mundiais, o índice alemão Dax 30 esteve entre os que mais se destacaram nas subidas durante esta semana. A bolsa de Frankfurt registou um ganho de 3,63% no saldo de segunda a sexta-feira, depois de ter arrancado a semana em baixa, tal como as principais congéneres, devido aos receios em torno da indefinição política em Itália depois das eleições de domingo, em que nenhuma coligação conseguiu a maioria no Parlamento .

PSI-20 regressa aos ganhos após duas semanas no vermelho O índice de referência nacional somou 1,06% no cômputo da semana, regressando aos ganhos depois de duas semanas em baixa. O PSI-20 acompanhou o registo positivo do resto da Europa e na sexta-feira encerrou a valorizar 0,53% para 5.423,80 pontos.

BCP cai mais de 7% na semana No saldo da semana, apenas quatro cotadas tiveram um desempenho negativo: BCP, Sonae Capital, Novabase e CTT. O banco liderado por Nuno Amado registou a pior performance, com uma descida acumulada de 7,34%, em contraciclo com o movimento do sector na Europa, que somou 1,14%.

Axa lidera descidas do Stoxx 600 A seguradora francesa Axa, que esta semana anunciou que vai comprar o grupo de seguros XL das Bermudas por 15,3 mil milhões de dólares (mais de 12,4 mil milhões de euros), caiu 10,22% no conjunto da semana, sendo a pior performance do índice Stoxx 600. Este será o maior negócio da última década da Axa – que é a segunda maior seguradora em termos de capitalização bolsista, estando apenas atrás da germânica Allianz – mas os accionistas não se mostraram preparados para a notícia. “Não era o que eles estavam à espera”, referiu Colm Kelly, analista do UBS. Além disso, muitos analistas revelaram estar cépticos quanto ao preço de compra, que consideraram elevado.

Cigna trava ganhos do S&P 500 A seguradora norte-americana Cigna anunciou esta semana que pretende comprar a Express Scripts, que opera no mesmo sector, por 67 mil milhões de dólares – repartidos em dinheiro e acções. Mas o mercado não festejou a notícia, bem pelo contrário. A Cigna afundou 10,13% entre segunda e sexta-feira, tendo sido o pior desempenho do Standard & Poor’s 500 – travando assim os ganhos semanais do índice.

Dólar cai face ao euro, libra e iene A moeda norte-americana depreciou-se face às suas principais congéneres no cômputo semanal, nomeadamente contra o euro, libra esterlina e iene. Na última sessão da semana, a nota verde cedeu parte dos ganhos face à maioria das moedas do G-10 porque apesar do forte aumento das contratações nos EUA, em Fevereiro, houve uma desaceleração no aumento dos salários – o que travou os receios de que a inflação suba de forma acelerada e a Fed se veja obrigada a aumentar o ritmo de subida dos juros.

Algodão amacia mais-valias dos investidores Uma forte crista de alta pressão formada a norte do Oceano Atlântico estimulou as chuvas e um arrefecimento das temperaturas, atrasando assim em cerca de duas semanas a sementeira de Primavera do algodão – o que fez com que esta matéria-prima agrícola se destacasse pela positiva no saldo semanal, a ganhar 2,26%.