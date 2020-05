A semana em oito gráficos: Saldo negativo para as bolsas em todo o mundo. Petróleo volta a valorizar

Foi uma semana negativa para a generalidade das praças europeias, com o PSI-20 a liderar as perdas semanais com um declínio superior a 5% no acumular da semana. A seguir-lhe as pisadas esteve o também ibérico IBEX 35. A praça de Madrid teve uma semana desafiante devido à má prestação do setor da banca, o que mais peso tem na sua cotação. Wall Street não foi exceção e o norte-americano S&P 500 perdeu quase 4%, com os dados económicos negativos a travarem o ímpeto dos investidores.

A bolsa nacional teve um desempenho abaixo da média europeia, tendo desvalorizado nos primeiros quatro dias da semana e registado um ganho de quase 1% na sexta-feira, à imagem do cenário das restantes praças no "velho continente". Assim, o índice PSI-20 acumula uma perda semanal superior aos 5%, liderando as perdas entre as congéneres europeias.

A Ibersol, dona de restaurantes como KFC, Burger King ou Pizza Hut, liderou os ganhos no PSI-20 numa altura em que faltam poucos dias para a companhia reabrir os restaurantes encerrados durante o confinamento. A subir esteve também a REN, depois de o Bankinter a ter eleito como um bom refúgio para a pandemia. Do lado das quedas, destacam-se duas cotadas do setor da pasta e do papel (Altri e Navigator) e Semapa, dona da Navigator. O retalho também registou uma semana no vermelho, com a Jerónimo Martins a cair mais de 10% em reação à descida dos lucros e corte do dividendo.

Empresa de Biotech tem semana positiva. Imobiliário e aço em queda

As empresas do setor farmacêutico e da biotecnologia continuam a beneficiar com a atual pandemia. Exemplo disso foi a italiana Diadorin, de biotech, que no acumular da semana conseguiu valorizar quase 18%, tendo tocado em máximos de um ano. Na ponta oposta da tabela, esteve a Arcelormittal, do ramo do aço, com sede no Luxemburgo, que derrapou mais de 20%. A Countryside Prop, do ramo imobiliário, também foi uma das piores "performers".