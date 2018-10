A Ramada (-8,33%), a Mota-Engil (-7,44%) e a Nos (-5,06%) tiveram as maiores quedas no acumulado da semana. Já a Navigator (+2,93%) e a Altri (+2,16%) apresentaram o melhor saldo semanal. Das 18 cotadas que compõem o PSI-20, 12 acumularam perdas na semana, cinco valorizaram no período considerado e os CTT terminaram a semana com a mesma cotação de fecho da semana anterior (3,20 euros).