A bolsa nacional fechou a subir pela segunda semana. O ganho do PSI-20, superior a 1%, permitiu que o índice valorizasse para máximos de 4 de dezembro, numa semana positiva para as bolsas mundiais.

A semana foi de ganhos generalizados na bolsa nacional. Das 18 cotadas que compõem o PSI-20 apenas três fecharam com perdas. Entre as que mais subiram, destacou-se a Ibersol, com um ganho de 9%, tendo tocado em máximos de Outubro. A liquidez foi também elevada, tendo em duas sessões negociado mais de 15 mil títulos por dia, quando a média diária dos últimos seis meses é de apenas sete mil. Destaque ainda para a Mota-Engil, que apreciou mais de 5,5%, a beneficiar da notícia de que ganhou uma obra de 25 milhões de euros em Angola

A suíça AMS e a STMicroelectronics estiveram entre as cotadas que mais subiram na Europa esta semana. Estas cotadas, que foram muito pressionadas no último trimestre de 2018 devido ao enfraquecimento das vendas da Apple, recuperaram, registando subidas acentuadas. Estas empresas são fornecedoras da Apple, tecnológica que observou uma subida bem mais moderada, de cerca de 2%. O final da semana foi marcado pelas notícias que revelaram que os retalhistas chineses que vendem produtos da Apple reduziram os preços de alguns modelos do iPhone em mais de 20%. Além disso, o WSJ avançou que a empresa se prepara para lançar três novos modelos do seu telemóvel este outono.

A Nektar Therapeutics subiu quase 20%, numa semana marcada pelo anúncio por parte do seu CEO de que a empresa e a parceira Bristol-Myers vão avançar com novos testes para tratamentos do cancro dos pulmões. Um anúncio que animou a negociação da cotada. Em destaque esteve também a Mattel, depois de ter sido revelado que acordou com a Warner Bros a realização de um filme da Barbie.

Brent regista ganhos superiores a 6%

Depois do final de 2018 ter sido marcado por quedas acentuadas nos preços do petróleo, o arranque do ano está a ser o oposto. Esta semana o preço do barril do Brent aumentou mais de 6% e subiu para níveis de Novembro, a beneficiar da garantia deixada pela Arábia Saudita. O país garantiu que os cortes de produção acordados entre os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus parceiros, como a Rússia, vão ser implementados ainda este mês.