As bolsas europeias e norte-americanas ganharam terreno esta semana. Depois do susto inicial com a nova variante da covid, os receios atenuaram-se por não haver relatos de que a ómicron provoque doença grave e por as vacinas serem eficazes contra esta nova variante quando aplicadas as doses de reforço. Também o petróleo valorizou, depois de seis semanas em queda.

Stoxx 600: melhor semana em 9 meses O Stoxx 600 regressou aos ganhos e somou 2,76%, naquela que foi a melhor valorização semanal desde meados de março. Apesar de a prudência se manter, os receios em torno da ómicron atenuaram-se. O Stoxx 600 regressou aos ganhos e somou 2,76%, naquela que foi a melhor valorização semanal desde meados de março. Apesar de a prudência se manter, os receios em torno da ómicron atenuaram-se. PSI-20 sobe depois de três quedas O PSI-20 valorizou 1,37% esta semana, aumentando para 12,06% o ganho acumulado em 2021. Depois de três semanas a cair, o índice de referência nacional regressou assim às subidas, impulsionado sobretudo pela Jerónimo Martins. O PSI-20 valorizou 1,37% esta semana, aumentando para 12,06% o ganho acumulado em 2021. Depois de três semanas a cair, o índice de referência nacional regressou assim às subidas, impulsionado sobretudo pela Jerónimo Martins. Retalho dá brilho a Lisboa A Jerónimo Martins foi das cotadas que mais impulsionou o PSI-20, acompanhada pela Sonae, numa semana em que o setor do retalho teve um bom desempenho, a contrastar com a má performance da energia. A Jerónimo Martins foi das cotadas que mais impulsionou o PSI-20, acompanhada pela Sonae, numa semana em que o setor do retalho teve um bom desempenho, a contrastar com a má performance da energia. Unicredit anima Stoxx60 O banco italiano Unicredit esteve entre os melhores desempenhos na Europa, depois de anunciar a sua nova estratégia, que inclui a distribuição de pelo menos 16 mil milhões de euros aos acionistas até 2024. O banco italiano Unicredit esteve entre os melhores desempenhos na Europa, depois de anunciar a sua nova estratégia, que inclui a distribuição de pelo menos 16 mil milhões de euros aos acionistas até 2024. Oracle impulsiona S&P500 A tecnológica Oracle foi a cotada que mais subiu no Standard & Poor’s 500, animada pelos seus resultados trimestrais e por um “upgrade” do preço-alvo e da recomendação para as suas ações por parte do Deutsche Bank. A tecnológica Oracle foi a cotada que mais subiu no Standard & Poor’s 500, animada pelos seus resultados trimestrais e por um “upgrade” do preço-alvo e da recomendação para as suas ações por parte do Deutsche Bank. Dólar ganha face ao euro e libra O dólar ganhou terreno face a congéneres de peso, como o euro e a libra, animado pelas palavras da secretária norte-americana do Tesouro, Janet Yellen, que quer acabar com a dependência excessiva das importações nos EUA. O dólar ganhou terreno face a congéneres de peso, como o euro e a libra, animado pelas palavras da secretária norte-americana do Tesouro, Janet Yellen, que quer acabar com a dependência excessiva das importações nos EUA. Petróleo dispara mais de 6% Os preços do crude regressaram aos ganhos, depois de seis semanas em queda. Isto numa altura em que os receios quanto ao impacto da ómicron começam a atenuar-se, dado que esta nova variante não tem provocado doença grave a quem está vacinado. Os preços do crude regressaram aos ganhos, depois de seis semanas em queda. Isto numa altura em que os receios quanto ao impacto da ómicron começam a atenuar-se, dado que esta nova variante não tem provocado doença grave a quem está vacinado. Juros sobem na Europa Os juros da dívida soberana agravaram-se na Europa, numa semana em que o apetite pelo risco regressou, depois de passado o susto inicial com a ómicron, com os investidores a darem gás às bolsas. Os juros da dívida soberana agravaram-se na Europa, numa semana em que o apetite pelo risco regressou, depois de passado o susto inicial com a ómicron, com os investidores a darem gás às bolsas. Ver o primeiro Ver o último Carla Pedro cpedro@negocios.pt 09:30







