A semana em oito gráficos: Subidas prudentes nas bolsas com reunião Trump-Jinping na mira

Subida generalizada nas bolsas As bolsas do Velho Continente tiveram um saldo semanal positivo, apesar dos receios em torno das tensões comerciais EUA-China. No final da semana era grande a expectativa de que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping cheguem a um entendimento no encontro deste sábado à noite, à margem da cimeira do G20 na Argentina.

PSI-20 sobe mais de 2% entre segunda e sexta-feira O índice de referência nacional valorizou 2,37% no cômputo da semana, reduzindo para 8,80% a sua perda no acumulado do ano. O PSI-20 foi um dos índices da Europa Ocidental que mais terreno ganhou na semana, com apenas três cotadas no vermelho no agregado das cinco sessões.

Mota-Engil lidera subida da praça lisboeta A construtora liderada por Gonçalo Moura Martins foi a cotada do PSI-20 que mais valorizou esta semana, com um ganho acumulado de 11,95%. Esta semana, a Mota-Engil concretizou com sucesso a emissão de obrigações no valor de 110 milhões de euros, tendo a procura atingido os 140 milhões de euros.

Osram com o melhor desempenho do Stoxx600 A alemã Osram Licht, uma das maiores fabricantes mundiais de lâmpadas e outros produtos de iluminação, foi a cotada do índice de referência europeu Stoxx600 que mais subiu no agregado da semana, ao disparar 22,08%, animada pela informação de que a empresa de private equity Bain Capital está a ponderar uma oferta de compra da ex-subsidiária da Siemens, que tem um valor de mercado de 3,8 mil milhões de euros.

Salesforce dá força ao S&P 500 A norte-americana Salesforce, que opera na área de ‘software on demand’, somou 16,32% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais subiu, contribuindo para a valorização agregada de 4,21% do índice esta semana. A sustentar a cotada estiveram os resultados do seu terceiro trimestre fiscal, com os lucros e as receitas a superarem as estimativas dos analistas. O CEO da empresa, Marc Benioff, disse que a Salesforce “nunca esteve tão bem como agora”.

Dólar sobe face ao euro e à libra A nota verde valorizou face às principais moedas, como o euro e a libra esterlina, com a excepção a ser observada no iene. A divisa norte-americana beneficiou da debilidade da moeda única europeia, depois da notícia avançada na terça-feira pela revista alemã Wirtschaftswoche - citando fontes europeias - de que o presidente norte-americano pode impor tarifas à indústria automóvel europeia. Ontem, o dólar depreciou-se, mas sem mexer no saldo semanal, à conta das actas da última reunião da Fed, que reiteram a especulação relativa a um abrandamento no ritmo de subidas das taxas de juro dos EUA.

Petróleo volta a perder terreno As cotações do “ouro negro” continuaram a perder terreno esta semana, com a tendência a agravar-se na sexta-feira depois de o ministro russo da Energia, Alexander Novak, ter dito que os actuais níveis de preços estão óptimos, o que pode indiciar que Moscovo não vai acompanhar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no esperado corte de produção que deverá ser anunciado na reunião ministerial do cartel que decorre a 6 de Dezembro em Viena. Este foi o pior mês do petróleo, em termos de desempenho em bolsa, desde Outubro de 2008.