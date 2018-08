A semana em oito gráficos: Tensões China-EUA abalam matérias-primas e bolsas europeias

Bolsas do Velho Continente em semana vermelha As principais praças da Europa Ocidental fecharam em alta na sexta-feira, mas isso não foi suficiente para que o saldo semanal fosse positivo. O mesmo aconteceu com o PSI-20, mas em menor medida, já que o índice de referência nacional foi o que menos caiu no cômputo de segunda a sexta-feira. A praça lisboeta esteve em contraciclo face ao resto da Europa em quatro das cinco sessões desta semana, à semelhança do que já tinha acontecido na semana passada.

PSI-20 cede 0,38% na semana O índice de referência nacional recuou 0,38% no cômputo da semana, reduzindo para 3,81% a sua subida no acumulado do ano. A praça lisboeta foi pressionada sobretudo pelo BCP, tendo a Corticeira Amorim sido a que mais caiu.

Corticeira Amorim lidera descidas na praça lisboeta A Corticeira Amorim desvalorizou 7,67% na semana. A empresa reportou no dia 1 de Agosto um aumento de 9,2% dos seus lucros do primeiro semestre, à conta da subida das vendas, mas alertou para a descida da rentabilidade na segunda metade do ano na unidade de matérias-primas.

Kaz Minerals penaliza desempenho do Stoxx600 A multinacional Kaz Minerals, com sede em Londres e cotada nas bolsas londrina e cazaquistanesa, perdeu mais de um quarto do seu valor esta semana, sendo a cotada que mais desceu entre as empresas que integram o índice de referência europeu Stoxx600. A empresa anunciou o plano de comprar um projecto russo de cobre de Roman Abramovich, o oligarca dono do clube de futebol Chelsea, por 900 milhões de dólares. Na quinta-feira as acções mergulharam 27% devido aos receios dos investidores quanto a este negócio, uma vez que este projecto está situado numa zona remota do leste da Rússia onde faltam infraestruturas.

KLA Tencor anima S&P 500 A empresa norte-americana de semicondutores KLA Tencor avançou 10,53% na semana, tendo sido a cotada do Standard & Poor’s 500 que mais subiu, contribuindo para o ganho agregado de 0,44% do índice. A sustentar a empresa esteve o anúncio das suas contas do segundo trimestre, que ficaram acima das projecções do mercado.

Dólar valoriza face ao euro, libra e iene A nota verde registou um saldo semanal positivo no acumulado da semana face ao euro, à libra esterlina e ao iene. Na sexta-feira recuou – depois de ter sido divulgado um número de postos de trabalho nos EUA abaixo do esperado no mês passado – mas não foi uma depreciação suficiente para inverter a tendência semanal.

Petróleo cai com receios de menor procura Os preços do “ouro negro” negociaram em baixa no saldo da semana, pressionados pelos receios de que as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China possam afectar a procura. Em Londres, o Brent do Mar do Norte perdeu mais de 1%.