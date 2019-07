A semana em oito gráficos: Tréguas comerciais, Itália e Lagarde dão ganhos à Europa

Europa no verde com efeito Lagarde As principais praças europeias subiram no cômputo de segunda a sexta-feira. A sustentar esteve sobretudo a escolha de Christine Lagarde como candidata para liderar o Banco Central Europeu (BCE) e também as novas medidas de Itália que permitem que o défice orçamental se situe nos 2,04% do PIB este ano. Na sexta-feira, as bolsas cederam terreno devido aos bons dados do emprego nos EUA, que diminuíram a expectativa de um corte de juros por parte da Fed este mês, mas as perdas não foram suficientes para inverter o saldo positivo da semana.

PSI-20 soma mais de 1% O índice de referência nacional ganhou 1,08% no conjunto da semana, elevando para 9,75% a sua valorização desde o início do ano. O PSI-20 acompanhou assim a tendência de solidez do resto do Velho Continente, com o BCP em máximos de um ano na quarta e na quinta-feira a ajudar a animar a negociação.

BCP foi o título que mais subiu na praça lisboeta No PSI-20, o BCP foi o título que mais terreno ganhou na semana, com uma subida acumulada de 5,44%, em parte devido a notas de "research", com várias casas de investimento a melhorarem as suas avaliações do banco liderado por Miguel Maya. Em sentido contrário, os CTT foram a cotada que mais perdeu, a recuar 2,55% na semana.

SalMar e Osram com os melhores desempenhos do Stoxx600 A SalMar ASA, empresa norueguesa de piscicultura e uma das maiores produtoras mundiais de salmão de viveiro, foi a cotada do índice de referência europeu Stoxx600 que mais terreno ganhou no agregado da semana, ao valorizar 16,72%, devido aos bons resultados do segundo trimestre. Seguiu-se a Osram Licht, que somou 14,64%, depois de na quinta-feira ter sido anunciado que a empresa alemã de iluminação aceitou a oferta de compra da Bain Capital e da Carlyle.

Symantec sustenta S&P 500 A norte-americana Symantec escalou 18,47% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno ganhou. Os investidores aplaudiram o anúncio de que a Broadcom – cotada em Nova Iorque mas sediada em Singapura – está em negociações avançadas para fechar um acordo de compra da dona da marca de produtos de segurança na Internet Norton, uma operação que possibilitará à fabricante de chips reforçar a presença no "software".

Euro deprecia-se face à nota verde Esta semana, a moeda única europeia cedeu terreno face ao dólar, com a depreciação de sexta-feira a refletir a perceção de menores cortes de juros nos EUA, o que fortaleceu fortalecer a moeda americana contra as principais divisas mundiais. Outro fator de valorização da nota verde, debilitando assim a moeda única europeia no câmbio contra o dólar, foi o anúncio de que os Estados Unidos e a China decidiram, numa reunião no dia 29 de junho, à margem do G20, retomar as negociações comerciais.

Petróleo cede com receios de menor oferta O “ouro negro” registou uma desvalorização no conjunto da semana, pressionado sobretudo pelas preocupações em torno da evolução da economia mundial – e do seu impacto na procura por petróleo –, que se sobrepuseram ao anúncio oficial de que o grupo OPEP+ vai prolongar os cortes na produção por mais nove meses.