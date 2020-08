A semana em oito gráficos: Wall Street prossegue "rally" e contagia Europa

Nos EUA a semana foi de ganhos nas bolsas, com recordes sucessivos no S&P 500 e Nasdaq Composite. Na Europa, o cenário também foi positivo na maioria das praças, com exceção de Lisboa, que cedeu muito ligeiramente, e de Londres.No mercado cambial o euro marcou a nona semana nas últimas 10 a valorizar perante o dólar.O petróleo também subiu após a tempestade Laura ter perturbado a produção no Golfo do México. Nos metais preciosos, o ouro recuperou após a quebra da semana anterior e reaprozimou-se da fasquia dos 2.000 dólares.Os juros das dívidas soberanas na Zona Euro subiram, com destaque para as obrigações italianas e as "bunds" alemãs.