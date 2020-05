DAX lidera ganhos na Europa Foi uma semana positiva para as bolsas europeias, com os investidores otimistas com os planos de abertura da economia em muitos países do continente numa altura em que a pandemia está dar sinais de abrandamento. O Dax alemão liderou os ganhos, com uma subida acima de 5%, sendo que os índices ibéricos também conseguiram subidas acentuadas. PSI-20 recupera perdas de duas semanas O índice português subiu mais de 4% na semana de apenas quatro sessões, conseguindo assim mais do que anular as perdas sofridas nas duas semanas anteriores. Em abril o PSI-20 valorizou mais de 5% e está agora a acumular uma perda de 17,8% em 2020. Galp Energia lidera ganhos A Galp Energia aproveitou a recuperação dos preços do petróleo e conseguiu liderar os ganhos do PSI-20, com uma subida de mais de 10% que permitiu à petrolífera portuguesa reduzir as perdas de 2020 para menos de 30%. Do lado oposto esteve a Jerónimo Martins, que foi mesmo a única cotada do PSI-20 em terreno negativo. Deutsche Bank entre as maiores subidas na Europa O Deutsche Bank disparou 24% na semana, num dos melhores desempenhos do Stoxx600 na semana, depois do maior banco alemão ter anunciado resultados que ficaram acima do esperado. Os investidores ficaram agradados sobretudo com o baixo nível de provisões relacionadas com o impacto da pandemia nas contas do banco. Fabricantes de chips penalizam S&P500 As fabricantes de chips lideraram as perdas em Wall Street depois da Advanced Micro Devices ter avançado com projeções dececionantes para o segundo trimestre, contrariando as expectativas dos analistas que aguardavam que a empresa iria beneficiar com o aumento da procura por computadores. Euro com maior ganho desde março Numa semana em que foram reveladas fortes quedas no PIB dos EUA e da Zona Euro, a moeda europeia ganhou terreno face ao dólar, conseguindo a valorização mais forte desde a última semana de março. O euro está ainda assim abaixo de 1,10 dólares e no ano perde mais de 2%. Brent recupera mais de 20% A semana foi marcada pela forte recuperação dos preços do petróleo, com os investidores menos pessimistas com o excesso de oferta da matéria-prima no mercado, numa altura em que vão entrar em vigor os cortes de produção da OPEP e as economias começam a reabrir. A subida de mais de 20% permitiu anular as perdas da semana anterior, mas em 2020 o petróleo negociado em Londres acumula uma queda de 60%. Juros de Portugal lideram quedas na Europa Após quatro semanas de agravamento e indiferente aos alertas das agências de rating, os juros de Portugal desceram de forma acentuada esta semana, afastando-se da barreira de 1%. A descida de mais de 20 pontos base foi mesmo a mais intensa na Europa, numa altura em que o Banco Central Europeu continua ativo no mercado secundário para limitar o efeito da pandemia.

