A American Airlines Group foi a cotada que obteve o melhor desempenho semanal nos Estados Unidos, com um ganho de 82% no acumular dos últimos cinco dias. Este tem sido um dos setores mais fustigados pela atual pandemia e está agora a querer recuperar. No segundo posto esteve a Simon Property, do setor do imobiliário, seguida da Occidental Petroleum, uma cotada de extração do ouro negro. No lado oposto estão as farmacêuticas, que corrigem dos fortes ganhos recentes, como a Incyte e a Vertex a perderem mais de 8%.