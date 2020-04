Europa no "vermelho" com propagação da covid-19 a aumentar Os principais mercados europeus terminaram a semana com um saldo negativo. O Stoxx 600, o índice que reúne as 600 maiores cotadas da região, conheceu uma perda acumulada de 0,59%, numa semana marcada pelo aumento da propagação do coronavírus em todo o mundo. Agora, e depois de se ter ultrapassado a barreira de um milhão de casos em todo o mundo, os Estados Unidos lideram a tabela de infetados com mais de 260 mil.

PSI-20 continua recuperação, mas com menos gás Após quatro semanas consecutivas em queda, a praça lisboeta acumulou o segundo ciclo semanal seguido, recuperando assim parte das fortes causadas pelo receio e incerteza motivados pela pandemia. O PSI-20 valorizou em três das cinco sessões desta semana, contudo ao ganhar menos de 1% perdeu gás face à subida de quase 7,5% conseguida na semana anterior. Estímulos do BCE continuam a conferir confiança aos investidores.

BCP cancela dividendos e sai penalizado Quando iniciou a semana, o banco liderado por Miguel Maya já havia anunciado que não vai pagar dividendos aos acionistas referentes a 2019, o que acabou por penalizar a prestação em bolsa do BCP e levá-lo a marcar um novo mínimo histórico (8,9 cêntimos). CTT e Galp Energia brilharam, com a petrolífera a beneficiar das notícias que dão conta do fim da guerra de preços entre Riade e Moscovo.

Ganhos do petróleo dão força a cotadas do setor Numa semana em que o petróleo ganhou força à boleia de um "tweet" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as empresas do setor petrolífero foram as que mais beneficiaram. Assim sendo, a norueguesa Aker liderou os ganhos semanais dentro do Stoxx 600 e subiu 31,27%. Do lado das quedas, o banco francês Natixis foi o que mostrou pior desempenho semanal e perdeu quase 50% do seu valor.

Devon Energy lidera subidas do S&P 500 As cotadas da energia foram as que mais gás deram ao Standard & Poor’s 500 esta semana, com a Devon Energy a destacar-se ao disparar 28,62%. As empresas do setor petrolífero estiveram a capitalizar as fortes valorizações do crude, com a matéria-prima a ser animada pela perspetiva de um acordo de corte da oferta por parte dos maiores produtores.

Euro recua face ao dólar mas ganha à libra e iene A moeda única europeia recuou cerca de 3% face ao dólar esta semana. No entanto, o euro ganhou terreno perante a libra esterlina e o iene. O alastramento da pandemia da covid-19 leva os investidores a buscarem refúgio no dólar, que ganhou cerca de 2,5% esta semana contra um cabaz das principais divisas mundiais.

Melhor semana de sempre para o crude dos EUA Os preços do petróleo dispararam esta semana, com o Brent, negociado em Londres e referência para as importações europeias, a somar 35,14%, à conta do esperado corte da produção por parte da OPEP+. Para o West Texas Intermediate, “benchmark” dos EUA que é transaccionado no mercado nova-iorquino, esta foi a melhor semana de sempre com um ganho de 32%.