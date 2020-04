A semana em oito gráficos: Recuperação forte nas bolsas e petróleo regressa às quedas

A Jerónimo Martins destacou-se com um dos piores desempenhos na Europa esta semana. A cotada portuguesa cedeu perto de 6%, em linha com a queda da retalhista britânica Sainsbury, que liderou as perdas do Stoxx600. Do lado dos ganhos destacaram-se empresas que têm sido fortemente castigadas com a pandemia e que beneficiaram do facto de vários países estarem a avançar com o alívio das medidas de contenção. A Cineworld, segunda maior cadeia de cinemas do mundo, mais do que duplicou, e a operadora de cruzeiros Carnival disparou mais de 50%.